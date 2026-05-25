夏はもう目前！【超ときめき♡宣伝部・坂井仁香】がまとう華やかな「柄ビキニ」特集

今年も水着に心躍らせる季節がやってきた♡ そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、キャッチーで華やかな「柄ビキニ」のコーデ＆アイテムをご紹介します。色っぽくなりすぎず可愛く着こなせるから、ビキニ初心者さんにもおすすめです！

メロ〜い柄ビキニ 夏だもん♡ やっぱり着たい！ せっかく水着を着るなら、ビキニに挑戦したい！ってコも多いのでは？色っぽくなりすぎず可愛く着こなすなら、キャッチーで華やかな柄アイテムを選んでみよう♡

Cordinate 赤×黒のオトナな配色に小花柄で可愛く デイリーコーデにも取り入れやすいミニマルで洗練されたデザインが可愛い。黒の花柄ボトムとあわせることで統一感のある洗練スタイルが完成。 シャーリングストレートトップ 11,000円、花柄ハイボトム 9,900円／ともにMIZUASOBI フード 4,950円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）リング 15,400円／les bon bon（フーブス）フラワーリボン／スタイリスト私物

Cordinate ブラウンチェックがどこかなつかしい甘さ♡ 胸元に締め色が入ることでグッとオトナな雰囲気に♡ バイカラーチェック柄ビキニ 17,600円／RESEXXY メガネ 1,650円／SPINNS レースアップシューズ 6,930円／Birthdayroom（アンティローザ）ソックス／スタイリスト私物

Item 【RESELVES】ワイヤーカップビキニトップ＆フリルギャザービキニボトム カップ部分にたっぷりと施されたタックとギャザーでデザイン性がありながらシンプルでヘルシーなデザイン。 ワイヤーカップビキニトップ 6,800円、フリルギャザービキニボトム 5,500円／ともにRESELVES

Item 【ALEXIA STAM】フリルビキニトップ＆ハーフブラジリアンボトム フェミニンさと上品さを兼ね備えたビキニトップ。ボトムはサイドに施されたレースアップリボンが今っぽ。 フリルビキニトップ 14,520円、ハーフブラジリアンボトム 10,450円／ともにALEXIA STAM

Item 【RESELVES】シャーリングビキニトップ＆ボトム シャーリングの切り返しデザインがポイントのトライアングルビキニ。ハーフブラジリアンタイプのボトムは脚長効果抜群♡ シャーリングビキニトップ 5,900円、同ボトム 5,500円／ともにRESELVES

INFORMATION SINGLE『どりーむじゃんぼ！』 2026年5月20日(水)発売 5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡ 通常盤 3,600円／エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ PROFILE 坂井仁香 さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。 撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海