競馬の「オークス」表彰式でプレゼンターをつとめた女優の倉科カナ（３８）が、東京競馬場でのオフショットを公開した。

倉科は２５日、自身のインスタグラムを更新。「『思い出の写真と共に』ＪＲＡ第８７回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と記し、背中が大きく開いた黒のロングドレスを着たショットなどをアップ。

「今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます 歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした 素敵な衣装も着させて頂きました」とつづり、ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にした今村聖奈騎手を祝福した。

この投稿には、「カナちゃん最高」「めっちゃ可愛い、綺麗です」「美しすぎる」「これは注目の的ですよ」「なんて輝いているんでしょう」「歴史的瞬間に立ち会えてよかったですね」「何を纏（まと）っても様になりますね」などのコメントが寄せられた。