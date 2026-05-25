人気アニメ「名探偵コナン」で江戸川コナン役を務める声優の高山みなみが２５日に公式ブログを更新。４月１８日に亡くなった声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さん（享年６１）を追悼した。山崎さんは同作で毛利蘭役を務めていた。

長年、息の合ったコンビだった山崎さんと高山。ブログで「感謝をこめて」のタイトルで山崎さんを悼んだ。「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございます」と書き出すと、続けて「胸に空いた穴はとてつもなく大きいのですが、たくさんの思い出とこれからの一歩一歩で繕っていきます。お気遣いありがとう 大好きな親友と共に感謝をこめて さあ、今週から元気にまいりま〜す」と山崎さんの思いとともに再出発の決意を記した。

２２日の日本テレビ系・金曜ロードショー枠内では公開中のアニメ映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の冒頭１２分が、放送され、山崎さんを追悼するメッセージが表示された。また今月１６日に同局系で放送されたアニメ「名探偵コナン」（土曜・午後６時）でも山崎さんを追悼。「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました 心からご冥福をお祈り申し上げます」のテロップが流された。

「名探偵コナン」のテレビシリーズで１９９６年の放送開始から約３０年、毛利蘭を演じた山崎さん。活動休止の発表後、３月１４日放送分から岡村明美が代役を担当したが、映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」では、山崎さんが毛利蘭の声を務めている。