【リラックマ】折りたたみ式ハンディファンで快適に過ごそう！
多摩電子工業より、人気キャラクター「リラックマ」をデザインした折りたたみ式ハンディファン「SX-CP5T-RK」が登場する。
＞＞＞リラックマ ハンディファン2 グレージュをチェック！（写真7点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。
そんなリラックマがデザインされた、外出時の携帯性と室内での利便性を兼ね備えた2WAY仕様のハンディファンが登場。
コンパクトに折りたためるデザインで、バッグの中でもスッキリ収納。
外出時は手持ちで、オフィスやおうちでは卓上ファンとして使える2WAY仕様だ。
首掛けもできるストラップ付きで、暑い日でもハンズフリーで涼しさをキープできる。
風量は「弱・中・強」の3段階で調節可能。シーンに合わせて快適な風を選べる。
USB充電式（2000mAh）なので繰り返し使えて、最大約9.5時間の連続使用も可能（弱モード時）。通勤・通学からアウトドアまで、幅広く活躍します。
そして、落ち着いたグレージュカラーに、さりげなくあしらわれたリラックマがポイント。毎日にやさしく寄り添う、大人かわいいデザインに仕上がっています。
通勤・通学やお散歩に、イベントやレジャーに、デスクワーク時の卓上ファンとして、そしてちょっとしたギフトにいかがでしょう。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
＞＞＞リラックマ ハンディファン2 グレージュをチェック！（写真7点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。
コンパクトに折りたためるデザインで、バッグの中でもスッキリ収納。
外出時は手持ちで、オフィスやおうちでは卓上ファンとして使える2WAY仕様だ。
首掛けもできるストラップ付きで、暑い日でもハンズフリーで涼しさをキープできる。
風量は「弱・中・強」の3段階で調節可能。シーンに合わせて快適な風を選べる。
USB充電式（2000mAh）なので繰り返し使えて、最大約9.5時間の連続使用も可能（弱モード時）。通勤・通学からアウトドアまで、幅広く活躍します。
そして、落ち着いたグレージュカラーに、さりげなくあしらわれたリラックマがポイント。毎日にやさしく寄り添う、大人かわいいデザインに仕上がっています。
通勤・通学やお散歩に、イベントやレジャーに、デスクワーク時の卓上ファンとして、そしてちょっとしたギフトにいかがでしょう。
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