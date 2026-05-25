25日、東京・銀座の「GINZA SIX」に入る銀行のロビーで、男が催涙スプレーとみられるものを噴射して、逃走する事件がありました。25人がのどの痛みなどを訴え、このうち19人が病院に搬送されています。

■異臭騒ぎ…銀座の中心地が騒然



事件発生からおよそ1時間後、現場となった銀行が入っているGINZA SIXの内部の映像。

エスカレーターを下ると…

「外で何かが起きている」

外に出ると騒ぎになっていました。騒然とした、銀座の中心地。

赤坂啓人記者（午後0時半頃）

「銀座の中心地では異臭騒ぎがあったということで、たくさんの警察車両が集まっています」

◇

反対側の路上では。

赤坂啓人記者

「体調が悪い人でしょうか、救急隊員から手当てを受けている人を確認できます」

「消防隊員の人が防護服を装着しています。これから中に入るものと思われます」

■「入る手前から空気がおかしかった」「のどがしびれる感じ」

警視庁によると、通報が相次いだのは、25日正午頃。

通報「三井住友銀行のロビーで刺激臭。みんなセキをしている。のどが痛い」

銀座の中心にある商業施設「GINZA SIX」。その一階、道路にも面している三井住友銀行銀座支店で事件は起きました。

警察官などが到着する前、何も知らず、銀行に入ろうとしたという女性は…

銀行に入ろうとした女性

「入ろうとしていた時に入る手前から空気がおかしかった。『何だろう』と思ったら通っている人がみんな口をおさえていた。入ったらもっとのどがしびれるような感じ。すぐ出た。私は離れて119番した」

──においは？

銀行に入ろうとした女性

「においはない。空気だけがおかしくてしびれ、息を吸うとしびれ。今もいがいがするので、うがいしたい」

■「むせてセキが出てという人が何人かいた」

銀行の前を歩いていたという男性も…

歩いていた人

「僕らも近づいたら本当にむせてのどが痛くなった。みんな同じようにむせてセキが出てという人が周りに何人かいた」

──歩いていたのはどのあたり？

歩いていた人

「GINZA SIXの『G』あたり」

入り口のすぐ右手に、銀行があります。

──色とかは？

歩いていた人

「色も何もない。においもない。急にむせた」

◇

警視庁によると正午頃、銀行内のATMコーナーで、スプレーとみられるものが噴射されたといいます。中には、症状が重そうな人も。

目撃者

「電柱のあたりで人がゲホゲホ、水を飲んでいた」

──せき込んでいる？

目撃者

「そうです。担架に乗せられていた」

■特殊救急車「スーパーアンビュランス」も出動

続々と救急車が到着。中には…

記者

「消防救助機動部隊という大きな車が到着しました」

移動型の救護所として、大規模災害などでも使用される特殊救急車、「スーパーアンビュランス」も出動。

記者

「ケガ人でしょうか。フラフラしています。袋に詰めたものを持って救急車へ入っていきます」

◇

発生当時、身につけていたものでしょうか。袋には、ドクロマークとともに「汚染物収納」と書かれています。

これまでに、20代から80代の25人がのどの痛みなどを訴え、19人が病院へ搬送。全員意識はあるということです。

■簡易鑑定では「カプサイシン」のようなもの検出

多くの人が巻き込まれた事件。警視庁などによると、ATMがあるフロアでは、スプレーをまき散らす男の様子が防犯カメラに映っていたといいます。

銀行の入り口には。

記者

「壁には何かふきかけたような跡が見えます。色は赤茶色ですかね」

防護服を着た隊員が採取する様子も。消防の簡易鑑定では、「カプサイシン」のようなものが検出されたといいます。

「カプサイシン」とは唐辛子などに含まれる辛みをもたらす成分。催涙スプレーなどにも使用されていて、今回、噴射されたのも、催涙スプレーとみられるものだということです。

■被害拡大の理由は

では、なぜここまで被害は広がったのか。元神奈川県警捜査1課長の鳴海さんは…

元神奈川県警捜査1課長 鳴海達之氏

「（催涙スプレー）1本まるまる使えばかなりの被害は出る。室内であればエアコンの空気の流れがあり、霧状の成分が遠くまで運ばれれば25人の人がケガ・不快な思いをすることは考えられる。外は外で風の流れによっては遠い人でも吸い込めばのどの痛みが出る」

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噴射したとみられる男は今も逃走していて、警視庁は傷害事件として行方を追っています。

（5月25日午後5時50分ごろ放送『news every.』より）