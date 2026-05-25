タレントのRIKACO（60）が、必死で不安だったという子育てを振り返り、親子3ショットを公開し、注目を集めている。

【映像】“元夫・渡部篤郎にそっくり”と話題の長男らとの親子3ショット

1994年、俳優の渡部篤郎（58）と結婚。同年11月に長男の樹也、1999年に次男の蓮が誕生したが、2005年に離婚した。これまでInstagramで、家族の様子を度々公開していたRIKACO。2025年2月20日の投稿では、樹也と親子で広告撮影した際の2ショットをアップし、「お父さんそっくり！」「ステキな親子ですねぇ」などと話題になっていた。

長男らとの親子3ショット公開

2026年5月23日の投稿では、子どもたちや両親の写真とともに人生を振り返り、「先日60を迎え、人生を振り返り、色々な出来事があったなーと。シングルマザーになり、不安で必死に子育て。両親のサポートがあったからこその、シングルマザーでの子育て。長男が成人を迎え、次男も高校卒業。よくやったなぁと、自分を褒めたたえた時期。今だからこそ話せる本音トーク！離婚、シングルマザー、更年期、両親の他界。色々あった」と思いを綴った。

この投稿には「RIKACOさん、シングルマザーでホントすごいし、カッコイイママです」「ずっとキレイでカッコイイ」「最高の母ちゃんですよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）