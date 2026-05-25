歴史を動かした−。デビュー５年目の今村聖奈騎手（栗東・寺島）が２５日、オークスを５番人気ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）で制覇。ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にした。

初めて彼女に会ったのは昨春の美浦トレセンだった。慣れ親しんだ栗東トレセンを離れて関東への『武者修行』を敢行。動画インタビューをした時が初対面だった。第一印象は「明るく利発な子」。さまざまなアスリートを取材してきたが、その中でも言語化能力がとても高く、詰まることなく自分の気持ちを話すことができる。これこそが彼女の一番の強み。当時の取材では、武者修行の理由を「レースに乗ることがジョッキーの仕事なのに、その機会が少なくなってきてしまっていた。たくさんのレースに騎乗して、多く勝ちたいという思いが強くある。何かひとつでもきっかけをつかめたら」と包み隠さず明かしてくれた。

「いろいろなつながりを大切にしたい」−。その言葉通り、美浦トレセン滞在中は、調教の合間に積極的にスタンドへ来てメディア関係者や調教師らと談笑。記者には肌管理の仕方など美容トークをしてくれたり、「朝はアサイーボウル。雑穀米にして健康志向」と女の子らしい私生活を明かしてくれたり。誰にでも分け隔てなくハキハキと話す社交的な聖奈ちゃんは、すぐに美浦で愛される存在になった。

しかし競馬トークになると一変。とある食事会で競馬の話題が出た瞬間に、目つきが変わったのを見たことがある。調教師の話に真剣に耳を傾け、年上の方にも物おじせずに意見を言う姿に、記者は７歳も年上なのに声が出なくなるほどの本気トーク。「この子は本当に競馬に真摯（しんし）だな」と感じた。また、栗東の先輩騎手と話していた時に「聖奈は自分をすごく持っている」と、その芯の強さが話題に上がったこともあった。オンとオフの切り替えがはっきりしていて、いい意味で『漢気』がある。髪色も含めて相棒ジュウリョクピエロにそっくりだ。

話を戻そう。オークス制覇直後、検量室前で喜びの大ジャンプをして親友に抱きつく動画がＳＮＳで大バズりしている。小走りで駆け寄ってきて「ヤバイ、（Ｇ１制覇）やっちゃった！」と大興奮。記者のカメラの前で「人生変わっちゃった」と笑顔でつぶやき、写真撮影ではおどける表情。２０代らしい、かわいらしい姿を見せた。その後のトークショーでは、歴史に名を刻んだヒロインは「うれしいです、神様に感謝ですね」と謙虚な姿勢。入線後の豪快なガッツポーズについては、「ガッツポーズのあと、落とされる可能性があって（笑）」と、すぐに手綱をつかんだことを笑い飛ばしていた。

前評判では「女性騎手は馬を抑えられない」とか、「東京競馬場で勝ったことがない」などと言われていたが、彼女は結果で黙らせた。あの快勝でも涙がなかったのは、着実な努力が実を結んだからではないだろうか。女の子らしいかわいらしさと、かっこよさを持ち合わせた２２歳。あの重力を感じさせないジャンプのように、これからも大きく飛躍することを陰ながら応援しています。（デイリースポーツ・野里美央）