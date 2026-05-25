＜義両親の介護問題＞義弟嫁が同居を押しつけてくる…そもそも夫のきょうだいは何をしているの？
親の介護は、いずれ直面する問題かもしれません。しかし実際には、「誰がどのように担うのか」という現実的な課題にぶつかり、家族間で意見がわかれることもあるでしょう。とくに対象が義親となると、距離感や責任の所在に悩む人もいるのではないでしょうか。
『義親の介護で別居婚か、引き取り同居どっちがいい？ 義弟嫁が義弟と別居するのはイヤで、うちに同居してほしいと言ってくる。義きょうだいはもう退職してフリー、子どもも巣立っている。私は夫のきょうだい3人がローテーションで義実家へ行けばいいと思うのだけれど。こういう場合どう？』
別居がイヤ…なら義弟夫婦が同居するといいのでは？
少なくなかったのは、同居を望む側が介護を引き受けるべきとの意見です。
『別居がイヤなら義弟家族が同居すればいい。何で投稿者さんが同居なのか謎。イヤな人が行動すればいいのに』
義弟嫁が同居を希望しているのであれば、その家庭が主体となって動くべきという考え方です。
『別居はイヤな義弟嫁が同居すれば良くない？』
このシンプルな意見には、ママたちの共感が集まりました。同居には住環境や生活リズムの調整も必要になります。言い出した側がその負担を具体的にどう担うのかまで考えることが、話し合いには欠かせないのかもしれません。
嫁たちではなく実子中心に。夫と義きょうだいでローテーション介護がいい！
一方で、実子が中心となって支えるべきという声もありました。
『実子が対応した方がスムーズ。別居かな』
『別居にして、各自で協力する形がいい』
『実子がローテーションで世話をするか、施設を検討するのが現実的』
負担を分散させる提案も見られました。ただしローテーションについては、生活環境の変化や移動の負担など、現実的な難しさがあるかもしれません。簡単に実現できる方法かを今一度家族で話し合った方がいいでしょう。
夫と義きょうだいで費用を出し合って施設に
ママたちは施設の利用も考えた方がいいと言います。素人では目が届かない問題も出てくるかもしれません。
『いずれ在宅では限界がくる』
『施設はダメなの？ 介護がどの程度かわからないけれど、いつか行き詰まるかも』
『3きょうだいで費用を出し合って施設に入れるのがいい。義親を押しつけてくるなんて、ひどい義弟嫁だね』
介護は長期化することもあります。その場合、身体的にも精神的にも大きな負担となりそうですよね。
『一部の人にだけ負担が偏るのは良くない』
投稿者さんが同居すれば、負担がひとりに集中しそうです。公平性の観点からも施設という選択肢は現実的な解決策のひとつかもしれません。また、費用面についても具体的な意見がありました。
『同居するなら他のきょうだいから金銭的な支援を受けるべき』
介護は「労力」だけでなく「お金」の問題でもあるため、話し合いのなかで明確にしておく必要がありそうです。
介護の押しつけ合いにならないために
今回のケースで気になるのは、「誰がやるのか」が曖昧になっている点ではないでしょうか。
『なぜ投稿者さんに押しつけるの？』
どんなに穏やかな家族でも、押しつける形での同居、介護となればトラブルが生まれそうです。大切なのは誰かひとりが我慢するのではなく、家族全体で納得できる形を見つけることではないでしょうか。
義親との同居、別居、施設利用、それぞれにメリットと負担がありそうです。まずはきょうだい同士で率直に話し合い、それぞれができることと難しいことを共有することが大切でしょう。そのためにはきょうだいそれぞれで、現実的な条件、時間、体力、経済面を冷静に整理しなければ始まりません。
介護は長く続くからこそ、最初の選択がその後の関係に大きく影響するものです。誰も我慢しない形を模索しながら、お互いが納得できる落としどころを見つけていくことが、これからの安心につながっていくのかもしれません。