【2次審査通過者決定】「それ以上でもそれ以下でもない」厳しい言葉も…EBiDAN新グループオーディション
今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！
5月21日（木）放送の「2次審査」残り4名のパフォーマンスと、3次審査に進む15名決定を振り返る。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、HAYATO（ONE N’ ONLY）、KEVIN 、FUMIYA（ともにBUDDiiS）。
【動画】2次審査通過者決定！EBiDAN新グループオーディション
EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属する全9グループからなるアーティスト集団（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）。
1次審査を通過した18名が挑む2次審査。オーディションを取り仕切る音楽プロデューサー・新井弘毅をはじめ、特別審査員のボーカルディレクター・菅井秀憲、3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズ、さらにアイドル歴18年の大先輩・ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏も加えた8名で審査する。
2次審査は、M!LK「好きすぎて滅！」をマイクスタンドで歌唱しながら踊るパフォーマンス審査。候補生には事前にカメラの位置が伝えられており、それぞれ決めポーズをして個性を出していく。
先々週の6名・先週の8名に続き2次審査に臨む残り4名を紹介。
【No.24】郄橋夢人（たかはし・ゆめと）
大阪府出身 16歳
グループに入っての目標を聞かれ「自分が一番輝ける場所を探したい。もうひとつ上のステージに立つことを意識しながらやっていきたい」と回答。パワーパフボーイズからは、1次審査では“スター性”に衝撃を受けたが、期待が高かった分「正直言っちゃうと上回ってこない。もう一個パッションが欲しいなと思った」との言葉が。
【No.26】山口暖人（やまぐち・はるひ）
福岡県出身 14歳
1次審査では緊張していたが「今回は楽しんでやりました」と笑顔でコメント。目標は「ファンの方を笑顔にできるアイドルになりたい」。4歳の頃からアイドルに憧れ、小学4年生の時には家族で東京に引っ越して事務所に入り、歌やダンスの練習を始めたそう。アイドル以外の他の夢は「ないです」とキッパリ。
【No.28】三村航輝（みむら・こうき）
千葉県出身 18歳
安定感あるパフォーマンスを披露するが、パワーパフボーイズは「それ以上でもそれ以下でもない。ステージでお客さんを楽しませるためには自分自身がもっと楽しんでいて高揚してないと、こっちまで高揚感が飛んでこない」と一段階上を求める指摘を。菅井からも「これをやらなければ俺は絶対にダメなんだ」という“気合い”を求める質問が飛び、「3次に残っていたらもう一回これを聞くからよく考えておいて」との課題が。あーりんからの人となりを問う質問には、友達が多く「愛されキャラ」だと答えた。
【No.29】鈴木瑛斗（すずき・えいと）
大阪府出身 16歳
新井から手応えを聞かれ、「練習してきた力は発揮できたので、あとは結果を待ちたいです」と回答。あーりんからの「何をしている時が一番楽しい？」との質問には、「歌を歌っている時」に加え、「勉強が好きで、勉強した後の自分を考えるとにやけてきちゃう」と回答。ちなみに得意科目は「化学と数学」とのこと。
18名の審査が終了し、審査員8名がディスカッションにより選考。1時間を超える協議の末、2次審査通過者は、大野、石川、宮本、福本、小林、堀、松下、佐多、畑、佐藤、守本、三戸、郄橋、山口、三村の15名に決定。
3次審査は、2泊3日の合宿で15名を5人×3組に分けてのグループ審査。課題曲Lienel 「Love Me Madly」を5人ダンスにフォーメーションを変更し、合宿最終日にパフォーマンスを披露する。
2次審査パフォーマンスの模様＋3次審査に進む15名の発表は、「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
「EBiDAN THE AUDITION 2026」公式TikTokでは、オーディションの裏側＆オリジナル動画を随時配信中！
5月21日（木）放送の「2次審査」残り4名のパフォーマンスと、3次審査に進む15名決定を振り返る。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、HAYATO（ONE N’ ONLY）、KEVIN 、FUMIYA（ともにBUDDiiS）。
EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属する全9グループからなるアーティスト集団（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）。
2次審査通過者15名決定！
1次審査を通過した18名が挑む2次審査。オーディションを取り仕切る音楽プロデューサー・新井弘毅をはじめ、特別審査員のボーカルディレクター・菅井秀憲、3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズ、さらにアイドル歴18年の大先輩・ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏も加えた8名で審査する。
2次審査は、M!LK「好きすぎて滅！」をマイクスタンドで歌唱しながら踊るパフォーマンス審査。候補生には事前にカメラの位置が伝えられており、それぞれ決めポーズをして個性を出していく。
先々週の6名・先週の8名に続き2次審査に臨む残り4名を紹介。
【No.24】郄橋夢人（たかはし・ゆめと）
大阪府出身 16歳
グループに入っての目標を聞かれ「自分が一番輝ける場所を探したい。もうひとつ上のステージに立つことを意識しながらやっていきたい」と回答。パワーパフボーイズからは、1次審査では“スター性”に衝撃を受けたが、期待が高かった分「正直言っちゃうと上回ってこない。もう一個パッションが欲しいなと思った」との言葉が。
【No.26】山口暖人（やまぐち・はるひ）
福岡県出身 14歳
1次審査では緊張していたが「今回は楽しんでやりました」と笑顔でコメント。目標は「ファンの方を笑顔にできるアイドルになりたい」。4歳の頃からアイドルに憧れ、小学4年生の時には家族で東京に引っ越して事務所に入り、歌やダンスの練習を始めたそう。アイドル以外の他の夢は「ないです」とキッパリ。
【No.28】三村航輝（みむら・こうき）
千葉県出身 18歳
安定感あるパフォーマンスを披露するが、パワーパフボーイズは「それ以上でもそれ以下でもない。ステージでお客さんを楽しませるためには自分自身がもっと楽しんでいて高揚してないと、こっちまで高揚感が飛んでこない」と一段階上を求める指摘を。菅井からも「これをやらなければ俺は絶対にダメなんだ」という“気合い”を求める質問が飛び、「3次に残っていたらもう一回これを聞くからよく考えておいて」との課題が。あーりんからの人となりを問う質問には、友達が多く「愛されキャラ」だと答えた。
【No.29】鈴木瑛斗（すずき・えいと）
大阪府出身 16歳
新井から手応えを聞かれ、「練習してきた力は発揮できたので、あとは結果を待ちたいです」と回答。あーりんからの「何をしている時が一番楽しい？」との質問には、「歌を歌っている時」に加え、「勉強が好きで、勉強した後の自分を考えるとにやけてきちゃう」と回答。ちなみに得意科目は「化学と数学」とのこと。
18名の審査が終了し、審査員8名がディスカッションにより選考。1時間を超える協議の末、2次審査通過者は、大野、石川、宮本、福本、小林、堀、松下、佐多、畑、佐藤、守本、三戸、郄橋、山口、三村の15名に決定。
3次審査は、2泊3日の合宿で15名を5人×3組に分けてのグループ審査。課題曲Lienel 「Love Me Madly」を5人ダンスにフォーメーションを変更し、合宿最終日にパフォーマンスを披露する。
2次審査パフォーマンスの模様＋3次審査に進む15名の発表は、「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
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