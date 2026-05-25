5月12日から23日（現地時間）までフランス・カンヌで開催されていた第79回カンヌ国際映画祭が終幕し、濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』で主演を務めたヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が最優秀女優賞をW受賞したことが話題となっている。

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本年度は、コンペティション部門に『急に具合が悪くなる』のほか、是枝裕和監督の『箱の中の羊』、深田晃司監督の『ナギダイアリー』と、日本映画が3作品同時に選出されるという、25年振りの快挙を成し遂げている。そんな中、最優秀女優賞を受賞したことに対し、濱口監督は「本当に素晴らしいです。ヴィルジニー・エフィラさんと岡本多緒さん、このおふたりこその映画だと思います」とコメント。本賞はコンペティション部門に出品された全22作のうち、もっとも優れた女優に贈られる賞で、日本人での同賞受賞は史上初の快挙となった。なお、作品自体も好評で、上映終了時は14分近くにわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。

受賞に対し、記者会見を終えたばかりエフィラは、公式動画コメントにて「自分の名前を聞いた時はまさかと思って、本当に頭の中が真っ白になって、魂だけが離脱してしまったような感覚でした」と語り、岡本は真っ先に監督に目を向けると、「見たことのないような優しい顔」をしていたと、興奮冷めやらぬ様子を見せた。

日本人の活躍も目覚ましかった第79回カンヌ国際映画祭。併設マーケット「マルシェ・デュ・フィルム」では日本が“カントリー・オブ・オナー”を務め、Goes to Cannesプログラム枠に山粼賢人と松下洸平のW主演作『殺人の門』が選出。ある視点部門には『すべて真夜中の恋人たち』が選出され、岨手由貴子監督が初のカンヌ入りを果たした。また、坂東龍汰と岡山天音がW主演を務めるアニメーション映画『我々は宇宙人』が監督週間部門にて上映された。

さらに、カンヌ・プレミア部門に出品された黒沢清監督初の時代劇『黒牢城』に出演するキャストが、5月19日に行われたプレミア上映のレッドカーペットに集結。黒沢監督のほか、主演を務めた本木雅弘を筆頭に、菅田将暉、青木崇高、Snow Manの宮舘涼太が登場。特に宮舘のフォトセッション時のサービス精神やポージングが各国で話題となった。

最高賞となるパルムドールは、ルーマニア出身のクリスティアン・ムンジウ監督による『Fjord（原題）』が受賞。ルーマニア出身で、ハリウッドでも活躍するセバスチャン・スタン、『センチメンタル・バリュー』のレナーテ・レインスヴェを主演に迎えた本作は、ルーマニア系ノルウェー人のゲオルギウス夫妻と子どもたちが、人里離れたフィヨルドの村にやってくることから生まれるドラマ。北米ではNEONによる配給が決定している。

【第79回カンヌ国際映画祭 受賞結果一覧】・パルムドール（最高賞）『Fjord（原題）』クリスティアン・ムンジウ監督

・グランプリ『Minotaure（原題）』アンドレイ・ズビャギンツェフ監督

・審査員賞『Das geträumte Abenteuer（原題）』ヴァレスカ・グリーゼバッハ監督

・監督賞（同時受賞）ハビエル・カルボ＆ハビエル・アンブロッシ監督『La bola negra（原題）』パヴェウ・パヴリコフスキ 『Fatherland（原題）』

・男優賞エマニュエル・マキア、ヴァランタン・カンパーニュ『Coward（原題）』

・女優賞ヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒『急に具合が悪くなる』

・脚本賞『Notre Salut（原題）』エマニュエル・マル

・カメラドール（新人監督賞）『Ben'Imana（原題）』マリ―＝クレモンティーヌ・デュサベジャンボ

・短編パルムドール『Para los contrincantes（原題）』フェデリコ・ルイス監督

・ある視点部門 作品賞『Everytime（原題）』サンドラ・ヴォルナー監督（オーストリア）

・ある視点部門 審査員賞『Elephants in the Fog（原題）』アビナシュ・ビクラム・シャー監督（ネパール）

・ある視点部門 特別審査員賞『Iron Boy（原題）』ルイ・クリシー監督

・ある視点部門 男優賞ブラッドリー・フィオモナ・デンベアセ『Congo Boy（原題）』（ラフィキ・ファリアラ監督）

・ある視点部門 女優賞マリアナ・デ・タヴィラ、ダニエラ・マラン・ナヴァロ、マリアンジェル・ヴィレガス 『Siempre Soy Tu Animal Materno（原題）』（ヴァレンティナ・モレル監督）

・名誉パルムドールバーブラ・ストライサンド

（文＝リアルサウンド編集部）