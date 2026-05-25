＜うちは毒親だった…？＞帰省しない弟の意思を尊重「理由は聞かないよ」【第8話まんが：妹の気持ち】
私はアヤ（33歳）、夫と子どもと暮らしています。数年前に父が亡くなり、隣県にある実家では母がひとり暮らし。私は3人きょうだいの真ん中で、姉のリョウコ（35歳）は実家近くに子どもたちと住み、弟のタクト（29歳）は都会で就職しています。最近の母はなかなか弟と会えず寂しがっています。ただ姉から何度メッセージを送っても、弟はすべて既読無視……。何としてでも母のために帰省させたい姉は、都会まで弟に会いに行くと言い出しました。
弟が帰省するのは父の法事のときくらいです。長男がいないと親戚にいろいろ詮索されるからでしょう。けれど本当は、それすら出たくないと思っているかも。「まあ……人それぞれあるよな」夫は弟の気持ちがわからなくもないようです。
姉にはそれとなく「社会人なんだし、自分の都合も予定もあるわよ」と伝えました。けれど理解を示すどころか怒り出してしまったのです。家族がみな同じ思いであるとはかぎらないのに……。それからしばらくして、弟から電話がきました。
タクトだっていつまでも、自分の上手くいかないことを「毒親」のせいにしていられないのです。本人もそのくらいわかっているでしょう。もしかしたらSNS上で吐き出しているのは、自分なりに心の整理をしようとしているからかもしれません。家族に直接ぶつけてくるわけじゃないんだから、私たちは知らないふりをしていればいいと思います。
ただ今の状況のままだと、母や姉がずっと弟に執着しつづけてしまう可能性があります。せめて一言伝えるようにとだけ、アドバイスしておきました。もしこの先、タクト自身がその気になったら帰省すればいい。私はそう思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
弟が帰省するのは父の法事のときくらいです。長男がいないと親戚にいろいろ詮索されるからでしょう。けれど本当は、それすら出たくないと思っているかも。「まあ……人それぞれあるよな」夫は弟の気持ちがわからなくもないようです。
姉にはそれとなく「社会人なんだし、自分の都合も予定もあるわよ」と伝えました。けれど理解を示すどころか怒り出してしまったのです。家族がみな同じ思いであるとはかぎらないのに……。それからしばらくして、弟から電話がきました。
タクトだっていつまでも、自分の上手くいかないことを「毒親」のせいにしていられないのです。本人もそのくらいわかっているでしょう。もしかしたらSNS上で吐き出しているのは、自分なりに心の整理をしようとしているからかもしれません。家族に直接ぶつけてくるわけじゃないんだから、私たちは知らないふりをしていればいいと思います。
ただ今の状況のままだと、母や姉がずっと弟に執着しつづけてしまう可能性があります。せめて一言伝えるようにとだけ、アドバイスしておきました。もしこの先、タクト自身がその気になったら帰省すればいい。私はそう思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子