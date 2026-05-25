『あんさんぶるスターズ！！』より、神崎 颯馬「唯我雅の花道を」が配信開始！

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大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの神崎 颯馬 「唯我雅の花道を」が配信開始となった。

責任感や感謝、希望と共に改めて自分の在り方について歌った楽曲。軽やかで多彩色なメロディーにも乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

神崎 颯馬

「唯我雅の花道を」

配信リンクはこちら

https://bio.to/ZSOAsm

＜収録内容＞

01.唯我雅の花道を

作詞：こだま さおり

作曲 / 編曲：KoTa

02.唯我雅の花道を (Instrumental)

歌：神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/