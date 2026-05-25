『あんさんぶるスターズ！！』より、神崎 颯馬「唯我雅の花道を」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの神崎 颯馬 「唯我雅の花道を」が配信開始となった。
責任感や感謝、希望と共に改めて自分の在り方について歌った楽曲。軽やかで多彩色なメロディーにも乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
神崎 颯馬
「唯我雅の花道を」
配信リンクはこちら
https://bio.to/ZSOAsm
＜収録内容＞
01.唯我雅の花道を
作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：KoTa
02.唯我雅の花道を (Instrumental)
歌：神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
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