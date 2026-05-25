前島亜美、2nd Album『POLYPHONY』収録内容＆アートワーク公開！つんく♂提供曲「女神Stay Gold！」も収録

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声優・俳優・アーティストとしてマルチに活躍する前島亜美が、7月22日発売の2ndアルバム『POLYPHONY』（ポリフォニー）の収録内容とアートワークを公開した。

本アルバム『POLYPHONY』は、“POLYPHONY＝多声性”をテーマに、自身の中にある様々な感情や価値観を表現したアルバム。“ひとつの正しさ”に縛られない想いを、音楽と言葉で描いている。公開されたアートワークでは、海や岩場など雄大な自然を背景に、力強い表情で前を見つめる姿や、まっすぐに凛と立つ前島の姿と、花火の光が印象的に映し出され、静かな力強さを感じるビジュアルになっている。

CDには、TVアニメタイアップ楽曲「Wish for you」「不器用に 君のとなり」「Fly Again!!」の3曲に加え、新曲7曲を収録。収録曲は“第1幕”“第2幕”と分かれており、戯曲を意識した構成となっている。

Wリード曲には、前島自身が作詞を手掛けた「完璧じゃないわたし」と、つんく♂書き下ろしによる「女神Stay Gold！」（メガミ ステイゴールド）を収録。さらに今回は、「完璧じゃないわたし」を含む全5曲の作詞を前島自身が担当している。

初回限定盤付属のBlu-rayには、昨年11月に開催された「前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE」のライブ本編映像とメイキング映像に加え、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』OPテーマ「Fly Again!!」のMUSIC VIDEOおよびメイキング映像を収録。

また、本アルバムを引っ提げたワンマンライブ「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」が、9月19日(土)に関内ホール 大ホールにて開催予定。現在、チケットのFC先行申し込み受付中。

収録される新曲たちがどのような楽曲に仕上がっているのか、アルバム『POLYPHONY』の全貌に期待が高まる。さらに、ライブでそれらの楽曲がどのように表現されるのかにも注目だ。

●リリース情報

前島亜美 2nd Album

『POLYPHONY』

7月22日発売

予約はこちら

https://ami-maeshima.lnk.to/2nd_Album

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：KICS-94260

価格：￥9,900（税込）

【通常盤（CD）】



品番：KICM-4260

定価：￥3,300（税込）

＜CD＞※全形態共通

-第1幕-

1.女神Stay Gold！

作詞：つんく 作曲：つんく 編曲：平田祥一郎

2.Wish for you（TVアニメ「公女殿下の家庭教師」OPテーマ）

作詞：Imaban 作曲：Imaban 編曲： 石倉誉之、Imaban

3. DAI SUKI

作詞：BNASS 作曲：BNASS 編曲：BNASS

4. Fly Again!!（TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」OPテーマ

作詞：UiNA 作曲：小高光太郎・UiNA 編曲：牧野太洋

5.不器用に 君のとなり（TVアニメ「不器用な先輩。」EDテーマ）

作詞：藤林聖子 作曲：YOSHIHIRO (KEYTONE) 編曲：YOSHIHIRO (KEYTONE)

-第2幕-

6.Jeanne d’Arc

作詞：前島亜美 作曲：齋藤真也 編曲：齋藤真也

7.五月雨

作詞：前島亜美 作曲：志村真白(FirstCall) 編曲：志村真白(FirstCall)

8.Inner speech

作詞：前島亜美 作曲：YAS 編曲：YAS

9.優良物件証明歌♡

作詞：前島亜美 作曲：早田仁知（Arte Refact） 編曲：早田仁知（Arte Refact）

10.完璧じゃないわたし

作詞：前島亜美

作編曲：近藤世真（Elements Garden）都丸椋太（Elements Garden）日高勇輝（Elements Garden）竹田祐介（Elements Garden）

＜Blu-ray＞

「前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE」ライブ本編映像

「前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE」MAKING

「Fly Again!!」MUSIC VIDEO

「Fly Again!!」MUSIC VIDEO MAKING

封入特典（※初回限定盤のみ）

ランダムトレカ3枚入り(全6種)

法人別オリジナル特典

下記販売店にて2nd Album『POLYPHONY』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店にご確認下さい。

・Amazon ：

初回限定盤：メガジャケ＋トートバッグ（ロゴ使用）

通常盤：メガジャケ

※メガジャケはご購入形態ごとに絵柄は異なります

・アニメイト：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（56mm）

・ゲーマーズ：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（56mm）

・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)： アクリルカード（80×57mm）

・セブンネットショッピング：アクリルクリップバッジ（32×32mm）

・ソフマップ・アニメガ（一部店舗を除く）： アクリルパネル（L判）

・タワーレコード(一部店舗を除く)：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・とらのあな：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・Neowing ：複製サイン＆コメント入り2L判ブロマイド

・楽天ブックス：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋A4クリアファイル

・KING RECORDS STORE：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（57mm）

バンドル盤（※対象商品は初回限定盤のみになります。）

・アニメイト：アクリルスタンド （サイズ：H150×W65mm以内）

価格：11,550円（税抜10,500円）

・ゲーマーズ：アクリルスタンド （サイズ：H120×W70mm以内）

価格：11,440円（税抜10,400円）

・KING RECORDS STORE：ビッグアクリルスタンド（サイズH250mm程度）

価格：13,200円（税抜12,000円）

※絵柄は法人毎に異なります。絵柄は後日公開させていただきます。

※特典物は無くなり次第終了となります。事前に各店舗までご確認ください。

※特典物は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

●ライブ情報

「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」

2026年9月19日(土) 関内ホール(大ホール)

チケット情報

2026年5月上旬より前島亜美オフィシャルファンクラブ「Angraecum」にてチケット先行受付開始予定

FCご入会はこちら

https://maeshima-ami.net/signin

前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念フリーミニライブ&特典会

6/10（水）18:00〜

【東京】サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)

※イベントの内容・詳細は後日発表となります。

※会場へのお問い合わせはお控え下さい。

※本イベントにてCDをご予約いただいた方を対象にミニライブ終了後、特典会を実施いたします。

前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念リリースイベント

イベント内容：トーク＆特典会

8/22(土) 開場12:30／開演13:00

【東京都】AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペース

8/22(土) 開場15:30／開演16:00

【東京都】アニメイト秋葉原1号館7Fイベントスペース

8/30(日) 開場12:15／開演13:00

【大阪府】アニメイト大阪日本橋 5Fイベントホール

詳細はこちら

https://maeshima-ami.net/contents/1068055

前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念スペシャルイベント

イベント内容：「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」終演後お見送り会

2026年9月19日(土) 関内ホール(大ホール) 終演後

詳細はこちら

https://maeshima-ami.net/contents/1068062

●配信情報

前島亜美 Digital Single

「Fly Again!!」

配信中

「Fly Again!!」

作詞：UiNA

作曲：小高光太郎・UiNA

編曲：牧野太洋

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』オープニングテーマ

配信リンクはこちら

https://ami-maeshima.lnk.to/Fly-again

●作品情報

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』

TBS・BS11にて2026年4月〜放送中

【キャスト】

灰原夏希 役：上村祐翔

星宮陽花里 役：高尾奏音

本宮美織 役：中村カンナ

佐倉 詩 役：山根 綺

七瀬唯乃 役：鈴代紗弓

凪浦竜也 役：鈴木崚汰

白鳥怜太 役：大野智敬

【スタッフ】

原作：雨宮和希 「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：吟

監督：星野美鈴

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：小野ひろみ

美術監督：李 書九

色彩設計：山上愛子

撮影監督：坂井慎太郎

編集：村井秀明

音響監督：立石弥生

音響制作：神南スタジオ

音楽：高尾奏之介

音楽制作：日音

アニメーション制作：スタジオコメット

＜イントロダクション＞

２度目の青春をリアルにやりなおす、強くてニューゲーム学園ラブコメ！

「――もし叶うなら、もう一度あの青春をやりなおす機会が欲しい」

就職を目前に控えた青年・灰原夏希。

かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学４年生→高校入学直前にタイムリープしていた！？

後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート！過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく……。

果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか――！？

©雨宮和希・ホビージャパン／「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイト

https://haibarakun-anime.com/

前島亜美オフィシャルサイト

https://maeshima-ami.net/