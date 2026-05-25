harmoe、3rdアルバムに早川博隆、いよわ、Homecomings 、Kanata Okajimaら豪華作家陣が初提供！

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岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニット「harmoe」の5月23日(土)開催されたファンクラブイベント「はるもえティーパーティー Special in 大阪」にて、7月22日に発売される3rdアルバム『twice upon a time』のINDEXが公開された。

デビュー5周年という節目に放たれる3rdアルバム。リード曲はHomecomingsが手掛ける「Tilt」。その他、「かわいいだけじゃだめですか？」の早川博隆、「イイじゃん」のKanata Okajimaなどヒットメーカーに加え、人気ボカロPのいよわがyuigotとのコライトという異色の形で初提供。さらに、harmoeと縁が深い声優・三森すずこが再び作詞として参加するなど、豪華作家陣が名を連ね、7月の発売に今から期待が膨らむ。

さらに、アーティスト写真とジャケット写真も公開された。

harmoeのデビューシングルのテーマでもある『不思議の国のアリス』に登場する白うさぎをイメージしたという２人が写される。harmoeのアートワークはいつも考察のしがいのある内容となっており、CDパッケージにも細部までこだわりが詰まっているとのこと。ぜひ配信のみならずCDでもharmoeの世界観を味わってほしい。

また、発売を記念したリリースイベント、店舗施策なども開催が発表された。詳細は公式HPやXを要チェックだ。

2026年3月でデビュー5周年を迎えたharmoe。7月には、5周年を記念した、5th Anniversary LIVE「harmoe Ranking!!」と「canvas session 〜5th Anniversary Special〜」の開催が決定している。他にも、年内開催予定の企画を計画中とのこと。さらなる今後の展開を楽しみにしてほしい。

●リリース情報

harmoe 3rdアルバム

『twice upon a time』

2026年7月22日発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray+CD)】



価格：￥5,980（税込）

品番：PCCG-02514

【通常盤(CD only)】



価格：￥3,500（税込）

品番：PCCG-02515

【きゃにめ盤(CD+Blu-ray+CD)】



価格：￥7,800（税込）

品番：SCCG-00196

きゃにめ盤特典

きゃにめ盤特典：5th Anniversary Memorial Book(68P)＋Photo Card

−harmoeの5年間の軌跡と、harmoe・作家陣・スタッフ陣からのコメントが詰め込まれた想いの一冊！

初回限定盤・きゃにめ盤特典

三方背BOX仕様

フルカラーブックレット(48P)

＜Blu-ray＞

新曲「Tilt」Music Video／メイキング映像

「twice upon a time」ジャケット撮影メイキング映像

＜特典CD＞

「twice upon a time」instrumental(新曲7曲収録）

「It’s a parallel world」instrumental(全4曲収録）

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

通常盤特典

フルカラーブックレット(16P)

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜CD＞

M1. くままっぷ

作詞：中村彼方 作曲：早川博隆、奈須野新平 編曲：奈須野新平

M2. ウソなんてひとつも

作詞：いよわ 作曲・編曲：yuigot、いよわ

M3. BURNING GOLD

作詞・作曲：MOMONADY、YUKI FUNAKOSHI (Digz, Inc. Group) 編曲：YUKI FUNAKOSHI (Digz, Inc. Group)

M4. SKIT 〜near〜

作曲：Tomggg

M5. Tilt

作詞：Yuki Fukutomi 作曲：Ayaka Tatamino 編曲：Uztama

M6. All Right

作詞・作曲・編曲：春野

M7. shiny wave

作詞：三森すずこ 作曲：Kanata Okajima、pw.a 編曲：pw.a

M8. トゥインクル・デイズ

作詞：ボンジュール鈴木 作曲・編曲：岸田勇気

M9. SKIT 〜dear〜

作曲：Tomggg

M10. ブルーミング・ストーリー

作詞：ボンジュール鈴木 作曲・編曲：Tomggg

●イベント情報

2026年7月18日(土)

1部：5th Anniversary LIVE「harmoe Ranking!!」

2部：canvas session 〜5th Anniversary Special〜

昼公演 開場：13:30 ／開演：14:00

夜公演 開場：17:15 ／開演：17:45

会場：恵比寿 ザ・ガーデンホール

料金

5th Anniversary LIVE 「harmoe Ranking!!」

・グッズ付きチケット: 12,000円 (税込)

グッズ内容…harmoeセルフライナーノーツブックレット(16p)

※限定グッズは、公演当日会場にてお渡しいたします。後日のお渡しはできません。

・通常チケット: 8,800円(税込)

canvas session 〜5th Anniversary Special〜

・通常チケット: 7,800円(税込)

※全席指定

※電子チケット発券手数料：1枚300円(税込)

※未就学児童入場不可

※営利目的の転売禁止

抽選販売

申込受付期間：2026/05/13(水) 19:00 〜 2026/05/26(火) 23:59

抽選結果発表：2026/05/29(金) 19:00以降

支払手続期間：2026/05/29(金) 19:00 〜 2026/06/01(月) 23:59

※申込多数の場合は抽選となります

枚数制限： お一人様 各公演1券種2枚まで

発券方法： アプリ（電子チケット）

・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

詳細URL

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/358

※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。

チケット申込に関するお問い合わせ

きゃにめ

https://canime.jp/help/ticket/

関連リンク

harmoeオフィシャルサイト

https://harmoe.jp/