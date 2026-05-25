奄美地方に【線状降水帯予測】

奄美地方では、２６日（火）未明から昼前にかけて「線状降水帯」が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。奄美地方では、２６日（火）昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

【雨の予想】

▶２５日（月）に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ３０ミリ

南部 ３０ミリ

十島村 ２０ミリ

▶２６日（火）に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ５０ミリ

南部 ５０ミリ

十島村 ４０ミリ

▶２５日（月）１８時から２６日（火）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北部 １５０ミリ

南部 １５０ミリ

十島村 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

雨シミュレーション２５日（月）～２６日（火）

奄美地方では２６日（火）昼前にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合、大雨警報を発表する可能性があります。

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