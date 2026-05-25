俳優の中条あやみさん（29）が2026年5月21日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）で共演する俳優の井川遥さん（49）との2ショットを披露した。

「ウキウキるんるんデート気分」

中条さんは、「5話では田鎖さんを置いて詩織は晴子さんとご飯に行くのですが、本当に井川さんがご飯に一緒に行ってくださる日が来るなんて」といい、井川さんとのモノクロショットや肩を寄せ合う写真を投稿した。「ウキウキるんるんデート気分な私でした」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、中条さんは黒い長袖ブラウスを着用。井川さんはベージュのアウターを羽織り、白いトップスというコーデ。2人とも頬杖をつき、笑顔をのぞかせていた。2枚目では、両手を頬に添えてお茶目な表情をみせていた。3枚目では、建物をバックに肩を寄せ合い、中条さんは笑顔をみせ、井川さんはクールな表情をしていた。

この投稿には、「可愛いすぎる！」「夢のツーショット」「姉妹みたい」「お二人とも綺麗」「最強です」といったコメントが寄せられていた。