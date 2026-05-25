鈴木実貴子ズ、バンド史上最大規模のLIQUIDROOMワンマン開催決定
鈴木実貴子ズがワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」を2027年2月10日（水）に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催することを発表した。
鈴木実貴子ズは、5月25日（月）に東京・渋谷CLUB QUATTROにて、「いばら」リリースツアーを満員御礼で開催。同公演内で、バンド史上最大規模となるワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」の開催をサプライズ発表した。
恵比寿・LIQUIDROOMで開催される本公演のチケットは、5月26日（火）正午よりオフィシャルサイト先行がスタート。
＜ライブ情報＞
︎鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」
2027年2月10（水）恵比寿・LIQUIDROOM
時間：開場 18:30/19:30
【オフィシャルサイト先行】
受付期間：05/26（火）12:00〜06/07（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/
自主企画イベント「心臓の騒音」
・第1弾
ゲスト：9mm Parabellum Bullet
7月30日（木）新代田FEVER
時間：開場 18:30 開演 19:00
・第2弾
ゲスト：フラワーカンパニーズ
12月3日（木）新代田FEVER
時間：開場 18:30 開演 19:00
AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』
5/28（木）：名古屋
5/29（金）：岐阜
6/3（水）：宮城
6/4（木）：岩手
6/5（金）：青森
6/6（土）：秋田
6/7（日）：山形
6/11（木）：横浜
6/12（金）：東京
6/13（土）：福島（※振替公演）
※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。
※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長野県、山梨県、静岡県、沖縄県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、広島県、北海道
︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com
鈴木実貴子ズは、5月25日（月）に東京・渋谷CLUB QUATTROにて、「いばら」リリースツアーを満員御礼で開催。同公演内で、バンド史上最大規模となるワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」の開催をサプライズ発表した。
＜ライブ情報＞
︎鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」
2027年2月10（水）恵比寿・LIQUIDROOM
時間：開場 18:30/19:30
【オフィシャルサイト先行】
受付期間：05/26（火）12:00〜06/07（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/
自主企画イベント「心臓の騒音」
・第1弾
ゲスト：9mm Parabellum Bullet
7月30日（木）新代田FEVER
時間：開場 18:30 開演 19:00
・第2弾
ゲスト：フラワーカンパニーズ
12月3日（木）新代田FEVER
時間：開場 18:30 開演 19:00
AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』
5/28（木）：名古屋
5/29（金）：岐阜
6/3（水）：宮城
6/4（木）：岩手
6/5（金）：青森
6/6（土）：秋田
6/7（日）：山形
6/11（木）：横浜
6/12（金）：東京
6/13（土）：福島（※振替公演）
※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。
※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長野県、山梨県、静岡県、沖縄県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、広島県、北海道
︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com