全日本プロレスが5月23日、公式TikTokを更新。恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に出演し大きな注目を集めた安齊勇馬（27）の動画を公開し、ファンから称賛の声が殺到している。

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投稿されたのは、フレームの位置に合わせてポーズを決める「写り込みチャレンジ」を行う企画。オールバックでジャンパー姿の安齊は、両手ピースをするが不規則に移動するフレームから外れ、手や体の一部だけしか写らないことも。それでもあきらめずにトライし続け、楽しそうな様子で満面の笑みを浮かべた。

【画像】写り込みチャレンジをする安齊勇馬（画像は全日本プロレスの公式TikTokより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「時の人ではないですか！！笑」「可愛いいいい癒される」「可愛すぎて泣ける、、」「ついに安齊くんキターーーーー！！！ 期待を裏切らんわあ」「メロい音楽つけるのやめて、惚れちまう」「めちゃくちゃかっこいい….」「全部かっこいいかわいい 安齋くんのおかげでプロレスにも興味がでました」といったコメントが寄せられている。