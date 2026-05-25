未成年と知りながら...面識ある10代女性に宿泊施設でみだらな行為 無職の男(23)を逮捕...県青少年健全育成条例違反の疑い（山形）
去年７月、未成年の女性に対しみだらな行為をしたとして、きょう、山形県天童市に住む２３歳の男が逮捕されました。
男と女性との間には面識があり、２人は犯行以前にも何度か会っていたということです。
県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、天童市上荻野戸に住む無職の男（２３）です。
警察によりますと、男は去年の７月２６日、天童市内の宿泊施設で、村山地方に住む１０代の女性に対し、女性が未成年であると知りながら、みだらな性行為をしたということです。
被害女性と女性の家族から届出を受けた警察が、関係者から事情聴取を行うなどの捜査を行ったところ、この男の犯行だとわかり、きょう午前９時ごろに男を逮捕しました。男は容疑を認めています。
警察によりますと、男と女性との間に面識があり、２人は犯行以前にも何度か会っていたということです。
また、被害者の特定につながる恐れがあるとして、警察は男と女性がどのようにして知り合ったかについて、明らかにしていません。
警察は男の犯行動機や余罪などについて調べを進めています。