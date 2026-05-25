宇多田ヒカル『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「One Last Kiss」のパフォーマンス映像を期間限定公開

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宇多田ヒカルが5月11日に放送されたTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』で披露した「One Last Kiss」のパフォーマンス映像が、宇多田ヒカルオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

■「パッパパラダイス」のパフォーマンス映像も公開中

なお、この映像は4週間限定での公開となっている。またYouTubeでは同日放送の『CDTV ライブ！ライブ！』から「パッパパラダイス」のパフォーマンス映像も期間限定で公開中。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」



2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/