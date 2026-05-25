Hedigan’s、4月に開催されたツーマンライブから厳選6曲のライブ音源を配信リリース
YONCE擁する5人組バンド・Hedigan’sが、ライブ音源作品『Hedigan’s Live at Zepp Shinjuku 2026.04.18』を5月25日に配信リリースした。
■ライブならではのアンサンブルを堪能
今回配信されたのは、4月に開催されたライブナタリー主催『踊ってばかりの国』とのツーマンライブから厳選された全6曲。スタジオ音源とは異なるアプローチを見せた「説教くさいおっさんのルンバ」や、アコースティックギターの音色が映える「Fune」、フリーキーな演奏で締めくくった「O’share」など、ライブならではのアンサンブルが収められている。
なお、ライブ音源は今後もシリーズ化してリリースを予定。精力的にライブを行うバンドの最新のライブモードを伝える作品となっており、既存のスタジオ音源とのアプローチの違いが体感できる。
さらに、ライブ音源の配信リリースに合わせてHedigan’sが発信するPodcast「ガンズガンズレボリューション」もSpotifyにてスタートした。詳細はHedingan’s公式SNSでチェックしよう。
■リリース情報
2026.05.25 ON SALE
DIGITAL ALBUBM『Hedigan’s Live at Zepp Shinjuku 2026.04.18』
https://bio.to/Z2un6b
■【画像】『Hedigan’s Live at Zepp Shinjuku 2026.04.18』の配信ジャケット
■関連リンク
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