Hedigan’s、4月に開催されたツーマンライブから厳選6曲のライブ音源を配信リリース

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YONCE擁する5人組バンド・Hedigan’sが、ライブ音源作品『Hedigan’s Live at Zepp Shinjuku 2026.04.18』を5月25日に配信リリースした。

■ライブならではのアンサンブルを堪能

今回配信されたのは、4月に開催されたライブナタリー主催『踊ってばかりの国』とのツーマンライブから厳選された全6曲。スタジオ音源とは異なるアプローチを見せた「説教くさいおっさんのルンバ」や、アコースティックギターの音色が映える「Fune」、フリーキーな演奏で締めくくった「O’share」など、ライブならではのアンサンブルが収められている。

なお、ライブ音源は今後もシリーズ化してリリースを予定。精力的にライブを行うバンドの最新のライブモードを伝える作品となっており、既存のスタジオ音源とのアプローチの違いが体感できる。

さらに、ライブ音源の配信リリースに合わせてHedigan’sが発信するPodcast「ガンズガンズレボリューション」もSpotifyにてスタートした。詳細はHedingan’s公式SNSでチェックしよう。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL ALBUBM『Hedigan’s Live at Zepp Shinjuku 2026.04.18』

https://bio.to/Z2un6b

■【画像】『Hedigan’s Live at Zepp Shinjuku 2026.04.18』の配信ジャケット

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