プロバスケットボールの年間王者を決める、りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝。

長崎ヴェルカは23日と24日、琉球ゴールデンキングスと対戦し、1勝1敗、日本一に王手をかけました。

26日のGAME3に向けて馬場 雄大選手は、「長崎のために戦いたい」と強い決意を語りました。

決戦の舞台、横浜アリーナ。

23日のGAME1には、約1万3000人が詰めかけ、多くのヴェルカブースターも現地入りしました。

（ブースター）

「まずは決勝まで来てくれたことをうれしく思っている。守りながら勝つゲームを期待している」

（ブースター）

「2連勝で優勝」

（ブースター）

「5年前からずっと応援しているのでめちゃくちゃうれしい、絶対優勝してほしい」

パブリックビューイングが行われた、ヴェルカの本拠地長崎市のハピネスアリーナにも約1900人のブースターが。

（会場声援）

「Go Go VELCA！」

日本一を争う相手は、5大会連続でチャンピオンシップ決勝にコマを進めた琉球ゴールデンキングスです。

序盤は、琉球のインサイドの強さに苦しみ、「9-20」とリードを許し第1クオーターを終えます。

第2クォーターは、得意の速攻などで、差を縮めると終了間際にジョンソン。

ブザービーターのスリーポイントを沈め、6点ビハインドで前半を折り返します。

すると第3クオーター、イ・ヒョンジュンから馬場。

スリーポイントでこの日初めてのリードを奪います。

その後は一進一退の攻防を繰り広げ、試合終了まで残り2秒の場面で、1点差まで詰め寄ります。

しかし、わずかに一歩及ばず「69-71」。チャンピオンシップ5試合目にして初めて敗れました。

山口選手は、リバウンドの数などで大きく差をつけられたことを敗因の1つにあげました。

（山口 颯斗 選手）

「リバウンドやルーズボールであったり、フィフティーフィフティーのボールを取り切れずに負けたのはすごく悔しいし、チームとしてもきょうはシュートが思った以上に入らず重い雰囲気になってしまったので、リバウンドと(シュートが)入らなくても打ち切ることがGAME2は大事」

あとがない状況で迎えた24日のGAME2は、県内3か所でパブリックビューイングが行われチームを後押ししました。

（栗山 真乙アナウンサー）

「試合開始前のハピネスアリーナはブースターの声援に包まれている」

（青木 雄大 アナウンサー）

「激闘から一夜明けたGAME2、今日でシーズンを終わらせないために、GAME3に臨みをつなげるか、重要な一戦です」

巻き返しを狙ったGAME2でしたが、開始直後に9点を連取され劣勢に立たされてしまいます。

それでもすぐさまイ・ヒョンジュンとジョンソンの連続スリーポイントで反撃ののろしをあげると、イ・ヒョンジュンがダブルクラッチを披露。

ヴェルカがリズムをつかみ始めます。

すると立て続けにイ・ヒョンジュンがスリーポイントを沈め逆転に成功します。

その後は接戦となり、「31-29」で後半に入ります。

（ブースター）

「きのうより安心している。このまま勝ち進んでもらったらいい」

（ブースター）

「ヴェルカは後半からの追い上げが強いので、そのまま突き抜けて頑張ってほしい」

第3クオーターに入るとヴェルカらしいプレーが飛び出し、チームが勢いに乗ります。

馬場が相手にプレッシャーをかけてボールを奪うと、自ら速攻。

さらにジョンソンも続きます。

完全に試合の主導権を握ったヴェルカ。

最終第4クオーターに詰め寄られますが、最後は逃げ切り「66-60」で接戦を制し、1勝1敗のタイに持ち込みました。

（熊谷 航 選手）

「どれだけ勝ちたいかを出していくところ。リバウンドやルーズボールこういう所が勝敗を分けるのではないか。長崎のためにプレーしたいと思うし、勝って長崎に帰りたい」

（モーディ・マオールHC）

「ほとんどの時間で自分たちの時間だった。最初の90秒は自分たちのプレーが出来なかったが、その後立ち直ってヴェルカスタイルでプレーできたのは良かった」

（馬場 雄大 選手）

「長崎ヴェルカはバスケ以上の意味が長崎にある。勝っても負けても長崎のみんなが声をからして応援してくれている姿を見て、その人たちのために戦いたい。勝ち負け以上の価値をチームにもたらせるような存在で(自身が)ヴェルカにいられたら」

ヴェルカの日本一がかかるGAME3は、26日午後7時5分試合開始です。

26日のGAME3もハピネスアリーナのほか、佐世保市や大村市でもパブリックビューイングが行われる予定です。