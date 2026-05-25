パスポート手数料、7・1から「減額」一気に7000円減など 混雑予想で外務省呼びかけ【一覧】
外務省は、公式サイトで25日までに「旅券手数料改定 関連情報」を掲載した。
【画像】飛行機「持ち込み手荷物」業界統一ルール変更
「旅券法の一部改正及び旅券法施行令の一部改正により、新しい旅券手数料の額が、日本時間令和8年7月1日午前0時（現地時間が日本よりも遅れている国外での申請は、申請先の在外公館所在地の現地時間における同時刻）以降の申請分から適用されます」と説明。
「手数料の改定に伴い、7月1日以降に申請する方が大幅に増加し、各都道府県の旅券事務所は混雑することが予想されます。申請数が旅券作成可能数を上回る可能性が高く、7月1日以降の申請は、電子申請でも窓口申請でも、日本国内では申請が受領された日から旅券が交付されるまで（通常は約2週間ですが）約1か月を要するとお考えください」「このため、7月に海外渡航を予定している方は、6月までに旅券を受け取れるよう、十分な時間的余裕を持って申請してください」と呼びかけた。
■主要な新しい手数料の一覧
18歳以上 種別10年／現行：電子申請1万5900円・窓口申請1万6300円→改定後：電子申請8900円・窓口申請9300円（7000円減額）
18歳以上 種別5年／現行：電子申請1万900円・窓口申請1万1300円→改定後廃止
18歳以上 残存有効期間同一旅券／現行：電子申請5900円・窓口申請6300円→改定後：電子申請5400円・窓口申請5800円（500円減額 ※18歳未満は申請できない）
18歳未満（12歳以上） 種別5年／現行：電子申請1万900円・窓口申請1万1300円→改定後：電子申請4400円・窓口申請4800円（6500円減額）
（12歳未満） 種別5年／現行：電子申請5900円・窓口申請6300円→電子申請4400円・窓口申請4800円（1500円減額）
【画像】飛行機「持ち込み手荷物」業界統一ルール変更
「旅券法の一部改正及び旅券法施行令の一部改正により、新しい旅券手数料の額が、日本時間令和8年7月1日午前0時（現地時間が日本よりも遅れている国外での申請は、申請先の在外公館所在地の現地時間における同時刻）以降の申請分から適用されます」と説明。
「手数料の改定に伴い、7月1日以降に申請する方が大幅に増加し、各都道府県の旅券事務所は混雑することが予想されます。申請数が旅券作成可能数を上回る可能性が高く、7月1日以降の申請は、電子申請でも窓口申請でも、日本国内では申請が受領された日から旅券が交付されるまで（通常は約2週間ですが）約1か月を要するとお考えください」「このため、7月に海外渡航を予定している方は、6月までに旅券を受け取れるよう、十分な時間的余裕を持って申請してください」と呼びかけた。
18歳以上 種別10年／現行：電子申請1万5900円・窓口申請1万6300円→改定後：電子申請8900円・窓口申請9300円（7000円減額）
18歳以上 種別5年／現行：電子申請1万900円・窓口申請1万1300円→改定後廃止
18歳以上 残存有効期間同一旅券／現行：電子申請5900円・窓口申請6300円→改定後：電子申請5400円・窓口申請5800円（500円減額 ※18歳未満は申請できない）
18歳未満（12歳以上） 種別5年／現行：電子申請1万900円・窓口申請1万1300円→改定後：電子申請4400円・窓口申請4800円（6500円減額）
（12歳未満） 種別5年／現行：電子申請5900円・窓口申請6300円→電子申請4400円・窓口申請4800円（1500円減額）