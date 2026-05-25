【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 FC東京（5月23日／メルカリスタジアム）

【映像】トラップ際を狙ってボール奪取した瞬間

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、巧みな身のこなしでボールを奪取、さらにファウルを誘発してマイボールに。巧妙な一連のプレーに話題が集まった。

5月23日に明治安田J1百年構想リーグの第18節が行われ、鹿島アントラーズとFC東京が対戦。EASTの上位対決となった一戦は一進一退の攻防が繰り広げられる中、43分に常勝軍団のエースが守備で魅せる。

鹿島のDF植田直通のヘディングでのクリアは、FC東京のMF常盤亨太のもとへ飛んでいく。常盤が胸トラップし、マイボールにしようと右足でボールタッチをするも、ボールがわずかに身体から離れる。そのタイミングを、鈴木は逃さなかった。

背中側から忍び寄るようにアプローチした後、自身の身体をボールと常盤の間にねじ込みボール奪取に成功。そして、そのままターンして相手陣内に進入しようとしたところを、常盤に後ろから倒されてファウルもゲット。完全にマイボールにした。

ファウルを受けた鈴木は激昂するようなジェスチャーを見せた後、常盤を睨みつけ、主審にも激しくアピールした。

解説・名良橋晃氏は「常盤選手がコントロールして前進しようとしたタイミングで、優磨選手も行っていましたから、守備の良い判断でした」とコメントした。

ファンはSNS上で「優磨守備うま」「優磨が常盤の潰し役」「トラップして運び出そうとするところを体を捩じ込んでボール奪取する優磨」「競らずにトラップ直後を狙ってるのは流石だな」「体の差し込み技はちょっと特別なレベルに見える」「ファールの貰い方からその後のアピールも含めて上手いわ」「常盤の胸トラップからのコントロール位置予測して守備したの上手かった」「敵ながら流石やな」と称賛した。

攻撃的プレーヤーながら好守を披露した鈴木は、今節は個人的な結果はつかなかったものの、フル出場して1-0の勝利に貢献。なお、地域リーグラウンドでは全18試合に出場して6ゴール5アシストを記録し、チームのEAST首位通過の原動力になった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）