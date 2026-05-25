驚きの変身！

そのままあおちゃんはみーちゃん先生の優しく丁寧な乾かし作業を受け、仕上げにコームで毛を梳かしてもらうと…。ブルーグレーの被毛がふわふわサラサラになっただけでなく、なんと明るいお色に変化しているではありませんか！

やはりプロのお仕事はさすがですね。トリミングを経て、ますます美しさに磨きがかかったあおちゃんなのでした。

投稿には「あおちゃん大人しくてかわいかったです♡」「ホント、美しいニャンちゃんですね～」「爪切りのアップが見れて嬉しい」「みーちゃん先生の爪切りが気持ちいいわ～」「ドライヤーのとき安心して寝そうなの本当愛らし」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』では、みーちゃん先生のグルーミングによって、様々な猫さんたちが変身を遂げていく様子が多数投稿されています。他にも、猫さんに関する情報を紹介する動画なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「キャットグルーマーTV」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。