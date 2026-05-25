猫が「香箱座り」するときの心理4選

1.リラックス

猫が香箱座りをしているときに最も多い心理は、心からリラックスしている状態です。

この姿勢は、前足を体の下に深くしまい込んでいるため、敵が現れてもすぐには立ち上がって逃げることができません。つまり「今は敵に襲われる心配がない」と周囲を完全に信頼している証拠なのです。

家の中でも特に静かな場所や、大好きな飼い主のそばでこのポーズをとっているときは、猫にとって至福の時間だといえるでしょう。

2.ひとりでいたい

猫はとてもマイペースな動物なので、時には誰にも邪魔されずにひとりで静かに過ごしたいと感じることがあります。

香箱座りをして一点をじっと見つめていたり、寝ているわけではないけれど動こうとしなかったりする場合は、「今はそっとしておいてほしい」というサインかもしれません。

飼い主が構いすぎるとストレスに感じてしまうこともあるため、この姿を見かけたら、無理に触ったり抱き上げたりせず、温かく見守ってあげることが大切です。

3.少し警戒

一見リラックスしているように見えても、実は少しだけ周囲を警戒している場合があります。例えば、外で聞き慣れない音がしたときや、家に見知らぬ来客があるときなどです。

この状態のときは、香箱座りをしていても耳がピンと立って音のする方を向いていたり、目が見開かれていたりします。

体は休めたいけれど、何かあったらすぐに動けるように心の準備をしている中途半端な状態なので、猫の不安を取り除けるよう静かな環境を作ってあげましょう。

4.体調不良

注意が必要なのが、猫が痛みや苦しさに耐えるために香箱座りをしているケースです。猫は本能的に弱っている姿を隠そうとするため、じっと動かずに痛みを逃がそうとします。

健康なときのリラックスした姿との違いは、背中を丸めて不自然に力が入っていたり、顔つきが険しかったりする点です。呼吸が荒くなったり速くなることもあるので、胸が上下する様子も観察すると安心です。

もし元気がなく、長時間同じ場所から動かずにこの姿勢を続けている場合は、どこか体に不調を抱えている可能性があるため、早めに動物病院へ相談してください。

猫の気持ちを読み取るコツ

猫の心理を正確に把握するには、座り方だけでなく顔のパーツにも注目しましょう。

まず「耳の向き」ですが、前を向いていれば穏やか、後ろに倒れていれば不満や不安を感じています。

次に「目の開き方」で、瞳孔が開いて鋭い場合は緊張状態です。細めているときは、リラックスしている場合もありますが、痛みや違和感に耐えているときも目を細める場合があるため、体への力の入れ具合や呼吸の様子を合わせて観察してください。

最後に「場所」を確認し、部屋の中央なら自信満々、隅っこなら隠れたい心理の表れです。これらを組み合わせて観察すると、猫の本音が見えてきます。

こんなときは注意！病気のサインかも

香箱座りがいつもと違うと感じたら、病気のサインかもしれません。

判断の目安は、まず「時間」です。食事の時間になっても動かず、数時間以上も同じ姿勢でうずくまって固まっているなら異常を疑いましょう。

また、呼吸が荒く肩で息をしていたり、目つきが鋭く一点を睨みつけるような表情をしていたりする場合も、内臓疾患や怪我などの痛みに耐えているサインです。

声をかけても耳さえも動かさない、あるいは触ろうとすると極端に嫌がる場合は、迷わず専門家に相談してください。

まとめ

香箱座りは、猫が飼い主や環境を信頼しているからこそ見せる「安心」の証であることがほとんどです。しかし、中には体調不良を隠すためのポーズである可能性も含まれています。

日頃から愛猫がリラックスしているときの表情や呼吸をよく観察しておき、小さな変化にすぐ気づけるよう、愛情を持って見守ってあげましょうね。

(獣医師監修：葛野莉奈)