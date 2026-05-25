「モカ」ちゃんのお尻の匂いを嗅ぐ「テン」くん。なんともいえない、クサそうな顔を見せたそう。しかしその後にテンくんが意外な行動をして……

106万回以上の表示、2,000回以上のリポストと話題になった投稿には「二人の表情が(笑)(笑)」「その気持ちわかるぞ」といったコメントが寄せられています。

【写真：同居猫のおしりの匂いを嗅いで『クサそうな表情を見せた猫』→次の瞬間…まさかの行動】

どうして2回しちゃったの？

Xアカウント『ジャンプ猫@しょぼ顔のテン』に投稿されたのは、お尻の匂いを嗅いで面白リアクションをするテンくんの様子。

隣にいるモカちゃんのお尻の匂いを嗅ぎ始めたというテンくん。

じっくり匂いを嗅いだ後、顔をしかめて、口を歪めたそう。これは臭かったのかな？

一方のモカちゃんは「勝手に嗅いだくせに、なに変な顔してるねん」とでもいうような表情を見せたのだとか。そりゃそうだよね。

しかし、テンくんはモカちゃんがさらに困惑するような行動をしたといいます。

なんと、またモカちゃんのお尻の匂いを嗅いだのだとか。臭かったんじゃなかったの？？ クセになってしまったのでしょうか。

この行動にはモカちゃんも動揺したのか、飼い主さんの方を見て助けを求めるような顔をしたのだそう。

2匹のやりとりに「たまらんな～」「変態(怒)」といった2匹の気持ちを代弁するようなものや、「右の子(モカちゃん)、勝手に嗅いでその顔はないだろって顔してる」といったコメントが寄せられていました。

※なお、テンくんの見せた行動は『フレーメン反応』といってフェロモンを確認し、匂いを分析する時に見せる表情なのだそう。

なかよく暮らす3匹の猫

飼い主さんのおうちには、テンくん、モカちゃんの他にロシェちゃんもいるのだそう。

モカちゃんとロシェちゃんで、お顔をくっつけて眠っていることもあるのだとか。みんな仲良しで暮らしているようです。

テンくん、モカちゃん、ロシェちゃんたちの様子を見守りたい方はXアカウント『ジャンプ猫@しょぼ顔のテン』をチェック。3匹の生活を見に行きましょう！

写真・動画提供：Xアカウント「ジャンプ猫@しょぼ顔のテン」(@aruten0808)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。