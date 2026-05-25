今村聖奈が歴史的勝利

中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。入線後、ジョッキーカメラ映像で判明した今村の言葉にファンは感激している。

道中は後方からレースを進めたジュウリョクピエロと22歳の今村。14番手で直線に向くと、末脚全開だ。鞍上のムチに応えてライバルを次々にかわし、最後は2着馬と4着馬の間から抜け出してフィニッシュ。今村はガッツポーズし、関係者と喜びを分かち合うと涙が浮かんだ。JRAの女性騎手初のクラシック騎乗で初制覇の大偉業だ。

JRA公式YouTubeは、今村が装着していたジョッキーカメラの映像を公開。勝利の瞬間に歓喜の声を上げ「やばぁい、勝ってもうたー！」と興奮。「やっとジョッキーになったぁ！」とも喜んだ。ともに快挙を成し遂げたジュウリョクピエロに「やったーピエちゃん、アンタいっちゃんかっこいいわぁ！」「ピエちゃんありがとう、夢見たみたいやなあ」と声をかけ、信じられない様子だった。

JRA公式Xでも公開された映像。ネット上の日本のファンからは「こんなにジョッキーカメラ待ったの初めて」「ジョッキーカメラ史上最高傑作」「これは記憶にも記録にも残すべき」「22歳の等身大の感情がそのまま溢れた感じが眩しすぎてきちぃ…（感涙）」「キャー、勝ってもうた！が正直な感情過ぎて素敵」「こんな泣いたジョッキーカメラは初めてだ」などの声が上がっていた。

YouTube動画は公開から1日で160万回再生を超える大反響となっている。ジュウリョクピエロは父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）の血統で通算6戦4勝。



（THE ANSWER編集部）