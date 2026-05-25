ミュージカル女優の安川摩吏紗が24日、自身のインスタグラムを更新。自身の体型について記した。



【写真】思わず二度見のバッキバキ 日々の鍛錬が生み出す驚異のスタイル

これまでもトレーニング姿などを投稿している安川。4月23日には「少しずつ着実に脂肪を落とすのが本当に難しいんだ～ 継続がいちばん苦手なこと！」とつづっているが、無駄のないシックスパックの筋肉美はボディメイクへのストイックさを体現している。



この日はスマホを手に持ちながら、スポーツブラ着用で下半身もタイトなウェアに身を包んで自撮りをするショットをアップ。「へそ下がとーっても長く、下半身がボリューミーなザ・ウェーブな体型」と記し、続けて「この体型も長い付き合いになってきたので諦めて受け入れました。」とした。



ウェーブ体型とは上半身が薄く、きゃしゃで重心が下にあって曲線的なライン。とはいえ、目がいくのは研ぎ澄まされた姿。この日も腹筋は安定の割れた状態で、日々のたゆまぬ努力がうかがい知れる。ファンからは「腹筋すご！」「カッコいいです」「バッキバキな腹筋！」「努力素晴らしいです」といったコメントが寄せられていた。



安川は1993年生まれ、千葉県出身。2014年に3人組のダンスボーカルグループ「color―code」としてメジャーデビュー。22年にグループを卒業した。25年には舞台「Pretty Guardian Sailor Moon The SuperLIVE2025」のロンドン、日本凱旋(Team UK)公演で「セーラーマーズ」(火野レイ)役を務めている。



（よろず～ニュース編集部）