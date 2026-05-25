MAZZELデビュー3周年記念となる初の写真集8.21発売 トークイベントも開催決定
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が5月17日にデビュー3周年を迎えた。これを記念し、グループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』を8月21日発売することが決定し、表紙カットが解禁。さらに、写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも開催することも発表された。
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今年4月にリリースした2ndアルバム『Banquet』が「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得。そしてグループ初となるアリーナツアー「MAZZEL 1st ARENA TOUR 2026 “Shall we hit the Banquet?”」では追加公演を含む、全国4都市11公演開催。キレのあるダンスと心に響く歌声が日本中から注目されているBMSG所属のMAZZEL。
彼らの初となる写真集本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった一冊となっている。
表紙カットは、パタヤの夜道で撮影したMAZZELらしいスタイリッシュな一枚だ。
また、発売記念プレミアムトークイベントも開催。9月6日に都内某所で開催される本イベントに抽選で合計900名を招待する。予約対象期間は7月5日23時59分まで。
イベントの参加方法などについての詳細は月刊誌『JUNON』の公式WEBサイトやSNSなどで発表される。
『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』は、主婦と生活社より年8月21日発売。定価4950円（税込）。
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『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』は、主婦と生活社より年8月21日発売。定価4950円（税込）。