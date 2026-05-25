４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と、関西ジュニアの西村拓哉が２５日、大阪・梅田の「ＴＯＨＯシネマズ梅田」で、主演する映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開、川村泰祐監督）の「世界最速プレミア試写会 ｉｎ ＯＳＡＫＡ」にサプライズ登場。若い女性中心の大歓声で迎えられ、大阪凱旋を報告した。

試写会後のイベントということで、少しだけネタバレなトークも展開。商店街で１００人の女性に末っ子・トド松役の西村が追いかけられるシーンの撮影中は、その日の撮影を終えていた末澤、正門、小島が、商店街内の中華料理店でビールをガチ飲酒。正門は「拓哉のパンイチダッシュを見ながらビールを飲みました」と打ち明けて笑わせた。

劇中では次男・カラ松役の正門と四男・一松役の小島とのキスシーンもある。小島は「僕ラーメン好きですけど、前の日にニンニク系は絶対食べなかった。キスシーン前には歯も磨いた」と“エチケット”を強調したが、正門は特に何の対策も講じなかった。それでも正門は、小島の唇について「ゴツゴツしてるかと思ったらフワッフワでした」と振り返り、小島も正門のリップについて「ヒゲがチクチクするんかなと思ったら、柔らかいです」と素敵な感触だったようだ。

最後のあいさつでは長男・おそ松役の末澤と三男・チョロ松役の佐野は「Ａぇ！ｇｒｏｕｐと、リチャード、そして拓哉と主演を務めることができました」と声をそろえ、昨年１１月まで「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」に所属したタレントで五男・十四松役の草間リチャード敬太に言及。この日のイベントには登壇しなかったメンバーとともに作品を盛り上げると誓った。正門は「やるからにはＳｎｏｗ Ｍａｎ超え」と２０２２年に公開された「おそ松さん」実写映画化第１弾で主演した先輩グループへの対抗心をむき出しにした。

「おそ松さん」は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とする人気アニメ。本作は実写映画第２弾となる。当初は１月９日の公開を予定していたが、草間が昨年１０月に公然わいせつ容疑で逮捕（後に罰金１０万円の略式命令）され、製作の東宝が「諸般の事情」として公開日を変更していた。