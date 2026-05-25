タレント・つちやかおりが家族ショットを披露した。

２５日に自身のインスタグラムを更新し「みんな集結出来る日に合わせたら遅くなっちゃったけど 孫１号２号の誕生日 孫２号と３号の端午の節句 祝えたーと報告。元夫で元シブがき隊の布川敏和と長女夫妻、次女、長男夫妻、孫らと集合したショットを掲載した。

「レンタル回転寿司 楽しいー プレゼントで溢（あふ）れ返る部屋 孫にはどうしても甘くなるね 久しぶりに大人達もトーク炸裂」と大家族でワイワイ。「孫達の成長は早い」としみじみつづった。

布川は１９９１年に高校時代から交際していたつちやと結婚し、１男２女をもうけたが２０１４年に離婚した。長男は俳優の布川隼汰、長女はモデルの布川桃花。次女の花音さんはグラフィックデザイナーとして活動中。桃花は２０年２月に結婚し、２児のママに。長男の隼汰は女優・中村有沙と２０年８月に結婚し、２４年に１月に第１子が誕生した。布川は昨年１０月にテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した際、引っ越したマンションの部屋が「つちやさんの部屋の隣だったんです」と明かした。