山本圭壱＆西野未姫、第2子の名前は「頑馬（がんば）」に 由来＆命名者を明かす
元AKB48でタレントの西野未姫（27）とお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が25日、YouTubeチャンネルを更新。今月8日に誕生した第2子長男の名前を発表した。
【動画】ちっちゃい「頑馬」くん由来＆命名者を明かした山本圭壱＆西野未姫
動画では西野が冒頭に山本が「出生届を出しに行っています」と報告。その後、自宅に戻って来た山本が筆で書き上げ、「頑馬（がんば）」と命名したことを発表した。山本は「命名！がんばー。山本頑馬になりました」と伝えた。
山本は「今年は午年ということもありますので、午年になれば駆け抜ける」と説明。山本が命名したと明かした。
西野によると、長女はすぐに名前が決まったというが、今回は時間を要したという。西野は「最初、私は和空（わく）くんがいいと思ってたんです。『笑』という字も入れたかったの」と自身の案も明かした。一方、山本は自身が芸人であるとして「（笑は）ちょっと直接的すぎる」と難色を示したという。笑空（わく）の画数がよくなかったことも、採用を見送った要因になったという。
さらに西野は顔を見て「『がんば』なのかな」と思ったといい、山本は自宅の壁に「頑馬」に書いて決定したことを明かした。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生。今年5月8日に第2子となる長男を出産した。
【動画】ちっちゃい「頑馬」くん由来＆命名者を明かした山本圭壱＆西野未姫
動画では西野が冒頭に山本が「出生届を出しに行っています」と報告。その後、自宅に戻って来た山本が筆で書き上げ、「頑馬（がんば）」と命名したことを発表した。山本は「命名！がんばー。山本頑馬になりました」と伝えた。
西野によると、長女はすぐに名前が決まったというが、今回は時間を要したという。西野は「最初、私は和空（わく）くんがいいと思ってたんです。『笑』という字も入れたかったの」と自身の案も明かした。一方、山本は自身が芸人であるとして「（笑は）ちょっと直接的すぎる」と難色を示したという。笑空（わく）の画数がよくなかったことも、採用を見送った要因になったという。
さらに西野は顔を見て「『がんば』なのかな」と思ったといい、山本は自宅の壁に「頑馬」に書いて決定したことを明かした。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生。今年5月8日に第2子となる長男を出産した。