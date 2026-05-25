Aぇ! group、”大阪のシンボル”のサプライズに驚き「オーラある」「大スターや」
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が25日、大阪・梅田で開かれた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）世界最速プレミア試写会に登壇。“大阪のシンボル”のサプライズ登場に驚いた。
【写真】ビリケンさんをキュンとさせた？佐野晶哉
本編初お披露目の上映後、松野家の6つ子たちを演じたAぇ! groupの4人と西村がサプライズ登壇。突然現れた主演に関西ファンは大興奮。どよめきと歓声が沸き起こった。5人も関西凱旋を喜んだ。末澤は「反応が気になりすぎて大阪まで来ちゃいました」とあいさつ。イベントでは終始、ボケまくり、ツッコみまくりの爆笑トークを展開。撮影の思い出を語り合った。
5人の前に、おそ松の格好をした“大阪のシンボル”とも言えるビリケン像がサプライズ登場。2012年まで32年間、通天閣に祀られていた2代目の像とのこと。そんなビリケン像に「すごいな」「大スターや」「近くでみるとオーラあるよな」とAぇ! groupも大興奮の様子だった。
足の裏をなでて映画のヒットを祈願するも、正門が足の裏にできたくぼみに興味津々。丹念ななで方にメンバー全員から総ツッコミをくらっていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし2015年にアニメ化された『おそ松さん』。22年にはSnow Man主演での実写映画化。実写映画第2弾となる同作では、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と草間リチャード敬太、彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演する。
20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートの松野家の6つ子、おそ松（末澤）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって、時代が6つ子に追いついた？ 一体世界はどうなってしまうのか。
【写真】ビリケンさんをキュンとさせた？佐野晶哉
本編初お披露目の上映後、松野家の6つ子たちを演じたAぇ! groupの4人と西村がサプライズ登壇。突然現れた主演に関西ファンは大興奮。どよめきと歓声が沸き起こった。5人も関西凱旋を喜んだ。末澤は「反応が気になりすぎて大阪まで来ちゃいました」とあいさつ。イベントでは終始、ボケまくり、ツッコみまくりの爆笑トークを展開。撮影の思い出を語り合った。
足の裏をなでて映画のヒットを祈願するも、正門が足の裏にできたくぼみに興味津々。丹念ななで方にメンバー全員から総ツッコミをくらっていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし2015年にアニメ化された『おそ松さん』。22年にはSnow Man主演での実写映画化。実写映画第2弾となる同作では、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と草間リチャード敬太、彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演する。
20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートの松野家の6つ子、おそ松（末澤）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって、時代が6つ子に追いついた？ 一体世界はどうなってしまうのか。