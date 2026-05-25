女優桜田ひより（23）と俳優木戸大聖（29）がダブル主演する映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、6月5日公開）のイベントが25日、都内で開かれた。自分を脇役だと考える女子大生“モブ子”こと田中信子を桜田、信子が好きになるアルバイト先の大学生・入江博基を木戸が演じる。

胸キュンシーンを聞かれると、信子のバイト先での後輩役の早瀬憩（18）は「私がキュンとしたシーンは身体が触れ合う……ホニャララなので見てくれたら分かると思います」。先輩役の唐田えりか（28）は「落とし物のシーンがキュンです」。

バイト仲間役の草川拓弥（31）は「入江（木戸）君の眼鏡姿ですね。すごくカッコいいなと思って見ていました。隣で見られて幸せでした」。新人アルバイト役の荒木飛羽（20）は「作品の中にたくさんあるけど、現場に行ったらお二人（桜田と木戸）が折り紙を折っていた。なんて温かい現場なんだろうと思いました」。

モブ（mob）とは、群衆、脇役、背景と同化しているキャラクターのこと。自分をモブだと感じる時のことを、唐田は「初めましての時、知らない人がいると目線に困ると、お水の（ボトルの）原材料とか見ちゃいますね」。アイドルユニットちょ特急のメンバーの草川は「いつもグループで活動している。人見知りなのでそうじゃない時は引いてしまう」と話した。