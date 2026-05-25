『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「同じ家が何度も被害に……ドライバー手に徘徊“闇バイト”」についてお伝えします。

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24日午前4時半ごろ、東京・小金井市。防犯カメラが捉えたのは――。

住宅の敷地内に侵入する全身黒ずくめの2人組。あたりを警戒しながら、家の中をのぞき込むような仕草も。

この住宅には、今月12日にも怪しい人影がありました。暗がりの中に現れたのは、スウェット姿の人物。センサーライトが点灯すると、慌てた様子で走り去っていきました。

住人によりますと、この住宅には、今月、何者かが複数回侵入。住人が就寝中に下の階が荒らされたこともあったといいます。

侵入された住人「1回起きてガタガタうるさかった時に外を見たら逃げてく人が見えた。まさか自分の家が襲われてるとか思ってないので」

警視庁は24日、ドライバーなどを持って住宅に強盗に入る準備をした疑いで、干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）を逮捕。さらに25日、共犯とみられる三浦和基容疑者（36）も逮捕されました。

警視庁は「闇バイト」による犯行とみて、指示役についても捜査しています。