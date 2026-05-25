PEANUTS×russetの新作バッグ登場♡毎日使いたいリバーシブルデザイン

毎日のコーデに、さりげない可愛らしさを添えてくれるバッグが登場♡レディースバッグブランド「russet（ラシット）」から、世界中で愛される「PEANUTS」とのコラボレーション第4弾が発売されています。今回のテーマは、遊び心と上品さの絶妙なバランス。PEANUTSの仲間たちの刺繍とラシットらしいモノグラムを一つで楽しめる、リバーシブル仕様の3型がラインアップしました。気分に合わせて表情を変えられる特別なバッグに注目です♪

PEANUTSの可愛さを大人っぽく♡

第4弾となる今回のコラボでは、スヌーピーをはじめとしたPEANUTSの仲間たちを刺繍で表現。キャラクターの愛らしさをしっかり楽しみながらも、russetらしい落ち着いたデザインに仕上がっています。

さらに注目したいのが、表と裏で異なるデザインを楽しめるリバーシブル仕様。片面はPEANUTSの刺繍入り、もう片面は上品なラシットモノグラム。

カジュアルな日も、きれいめな装いの日も、バッグひとつで雰囲気を変えられます♡

素材には、デニムのような風合いを楽しめる生地を採用。色移りしにくい仕様なので、明るいカラーのお洋服と合わせやすいのもうれしいポイントです。

可愛いだけでなく、毎日使いやすい実用性にもこだわりを感じられます。

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毎日に寄り添う3つのラインアップ

《PEANUTS×russet》リバーシブルトートバッグ



価格：33,000円（税込）

普段使いしやすいサイズ感で、通勤や休日のお出かけにもぴったり。肩にかけた時のバランスもきれいです。

《PEANUTS×russet》リバーシブルビッグトートバッグ



価格：36,300円（税込）

荷物が多い日や旅行にも頼れるサイズ感。大きめでも軽やかに見えるのが魅力です。

《PEANUTS×russet》リバーシブルショルダーバッグ



価格：30,800円（税込）

身軽にお出かけしたい日におすすめ。デイリーに活躍してくれそうです♡

PEANUTS×russetで毎日をもっと楽しく♡

PEANUTSとrussetのコラボ第4弾は、キャラクターの愛らしさと大人っぽい上品さをどちらも楽しめる、とっておきのコレクション。

リバーシブル仕様だから、その日のファッションや気分に合わせて使い分けできるのも魅力です♡毎日持つバッグだからこそ、見るたび気分が上がるお気に入りを選びたいもの。

スヌーピーたちと一緒に、いつものお出かけをもっと楽しく彩ってみてくださいね♪