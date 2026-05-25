アイドルグループ「Aぇ! group」が25日、大阪・TOHOシネマズ梅田で開かれた主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（監督川村泰祐、6月12日公開）世界最速プレミア試写会でサプライズあいさつを行った。

上映終了後、司会の青木源太アナから呼び込まれ正門良規（29）、末澤誠也（31）、小島健（26）、佐野晶哉（24）と関西ジュニア・西村拓哉（23）が登場すると、会場からは大歓声が上がった。末澤は「反応が気になりすぎて大阪まで来ちゃいました」、佐野は「笑いに厳しい関西の皆さんいっぱい笑ってもらえましたか？」と呼びかけた。

撮影での苦労を問われると、小島は「見て頂いたからやっと言えるんですけど…正門とのキスシーン！」と返し、「大変でしたよ」と繰り返した。「野球場で暑かったんですけど…なんと一発OK決めました！」と明かした。

小島はキスシーンを意識し、「前の日にニンニク系は絶対食べへん、キスシーンの前にちゃんと歯磨き。相手は正門とは言えど、エチケットじゃないですか」と力説。「でも正は何してくれた？何もしてへん」と不満をもらした。

正門は「だって小島ですよ？」とサラリ。小島は「何もしてへんって聞いたときに、へっ!?ってなった。裏切られたみたいな…俺だけ気合入りすぎてる」と苦笑いした。

舞台あいさつには、大阪のシンボル的存在で、足をなでると願いがかなうとされる「ビリケン像」も登場。5人は足をなでてヒット祈願した。

締めのあいさつでは、ともに主演を務めた元メンバー、草間リチャード敬太の名前も挙げた。小島は「僕たちの代表作になる」、佐野も「これをきっかけに僕らAぇ! groupとして、拓哉君もリチャードも、何かいいほうに進むように精いっぱい頑張ります」などとアピールした。、

赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、でもどこか憎めない6つ子の兄弟の予測不能な日常を描くコメディー。本作は、Snow Manが主演した22年に続く劇場版第2弾となる。正門は「やるからにはSnow Man超え！」と気合満々だった。