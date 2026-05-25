需要と収入が共に増加、第1四半期のコールドチェーン物流は安定して推移―中国

中国物流購買連合会は5月25日、第1四半期のコールドチェーン物流データを発表しました。マクロ経済が着実に回復し、物流全体の改善傾向を背景に、大型連休に伴う消費の繁忙期、消費促進政策および飲食市場の着実な回復などの要素が重なり、第1四半期のコールドチェーン物流は安定した推移を維持しました。

第1四半期の食品コールドチェーン物流業務の総需要量は8670万トンで、前年同期比4．46％増となり、伸び率は前年同期比0．16ポイント加速しました。コールドチェーン物流サービス企業の総収入は1412億4800万元（約3兆3090億円）で、前年同期より3．76％増加しました。全体的に見ると、需要の伸び率が回復し、収入は安定した伸びを維持しています。

中国物流購買連合会コールドチェーン物流専門委員会の秦玉鳴事務局長は、「消費のコールドチェーンを押し上げる役割が引き続き顕著だ。さらに、消費促進に向けた国の一連の政策と、コールドチェーンインフラへの国の継続的な投資が相まって、コールドチェーン物流全体の持続的な成長をけん引している」とその理由を分析しました。

主要企業についてみると、第1四半期には受注が大手企業に集中する傾向が加速し、これらの企業が業界の成長をリードして、業務量の伸び率はおおむね業界平均を2〜5ポイント上回りました。また、燃油価格上昇によるコスト増と運賃下落という二重の圧力に対し、主要企業は燃油の共同調達、ルート最適化、油価連動契約、新エネルギー車への置き換えなどにより、増加したコストの大部分を効果的に転嫁・吸収して緩和しました。（提供/CGTN Japanese）