1961年8月生まれの男性で会社員として働いていますが、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1961年（昭和36年）8月生まれの男性が、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのかについて解説します。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次のような条件があります。
・男性は昭和36年4月1日以前生まれ
・女性は昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間（原則10年以上）がある
・厚生年金保険に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
このように男性の場合は、「昭和36年4月1日以前生まれ」の人が対象です。一方、かずさんは昭和36年8月生まれですので、この対象には含まれません。
そのため、厚生年金の加入期間が1年以上あったとしても、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできません。昭和36年8月生まれのかずさんの場合は、原則として65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取ることになります。
なお、現在も会社員として働いている場合は、65歳以降も厚生年金に加入しながら働くことで、納めた保険料が年金額に反映され、将来の老齢厚生年金が増える可能性があります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：1961年8月生まれの男性です。65歳までにもらえる特別支給の老齢厚生年金は受け取れますか？「65歳までにもらえる特別支給の老齢厚生年金があると聞きました。私は昭和36年8月生まれの男性で、現在も会社員として働いています。私も受け取れるのでしょうか？」（かずさん）
A：昭和36年8月生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金の対象外です特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられた際に設けられた「経過措置」の制度です。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次のような条件があります。
・男性は昭和36年4月1日以前生まれ
・女性は昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間（原則10年以上）がある
・厚生年金保険に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
このように男性の場合は、「昭和36年4月1日以前生まれ」の人が対象です。一方、かずさんは昭和36年8月生まれですので、この対象には含まれません。
そのため、厚生年金の加入期間が1年以上あったとしても、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできません。昭和36年8月生まれのかずさんの場合は、原則として65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取ることになります。
なお、現在も会社員として働いている場合は、65歳以降も厚生年金に加入しながら働くことで、納めた保険料が年金額に反映され、将来の老齢厚生年金が増える可能性があります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)