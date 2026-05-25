あさのあつこデビュー35周年記念「キャラクター人気投票」開始　『バッテリー』『NO.6』など全作品が対象

あさのあつこの作家デビュー35周年を記念した「キャラクター人気投票」が開催される。投票期間は2026年5月22日から7月31日23時59分までとなっている。

【写真】あさのあつこ『バッテリー』シリーズを振り返り

あさのあつこは『バッテリー』『NO.6』など、数々の作品を発表してきた小説家。本企画では、2026年5月までに刊行されたあさのあつこの全作品に登場するキャラクターが投票対象となる。

投票は専用URLより受け付けており、好きなキャラクターの1位から3位、最も好きなあさのあつこ作品、選んだ理由、著者への質問やメッセージなどを回答する形式となっている。

投票結果は、今冬刊行予定の「デビュー35周年記念ガイドブック（仮題）」にて発表される。あわせて募集している著者への質問やメッセージについても、一部が同書籍に掲載される予定となっている。

あさのあつこは岡山県生まれ。1991年に『ほたる館物語』でデビューし、1997年に『バッテリー』で第35回野間児童文芸賞、1999年に『バッテリーII』で第39回日本児童文学者協会賞、2005年に「バッテリー」シリーズI～VIで第54回小学館児童出版文化賞、2011年に『たまゆら』で第18回島清恋愛文学賞、2024年に「弥勒」「おいち不思議がたり」「闇医者おゑん秘録帖」の3シリーズで第13回日本歴史時代作家協会賞シリーズ賞を受賞している。他の著書に「NO.6」「The MANZAI」シリーズなどがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）