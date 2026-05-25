佐伯ポインティ『嫌われおじさん 愛されおじさん』刊行　SNSフォロワー180万人超の発信者が説く令和の世代論

佐伯ポインティによる書籍『嫌われおじさん 愛されおじさん』（亜紀書房）が5月22日に刊行された。

【写真】『嫌われおじさん 愛されおじさん』目次

本書は、おじさんへの風当たりが強い世間の風潮に対し、「どのように振る舞えば受け入れられるか」を考えるためのハウツー本として企画された一冊。SNSフォロワー180万人超の発信者である著者の元に集まった具体的な体験談をもとに、嫌われるおじさんと愛されるおじさんの行動の違いをやさしく言語化していく。

「アップデートしろ」と言われても価値観を全部変えろと言われているようで困っている、嫌なレッテルばかり貼られて不安、変わらなければならないと思ってはいるが実際にどう変わればいいのか分からないーー。そうした悩みを抱えるおじさん世代に向けて、若い世代から意見を集めることに長けた著者が、おじさんでもある立場から橋渡しを試みる。若い人とどのように接すればいいかのヒントが詰まった本となっている。

構成は2部立てで、第1部「嫌われおじさん」では「最近の若者は……」「『私が新人の頃は』とアドバイスしたら」「おじさんの飲み会に女性社員を誘ったら」「新入社員を『お前』と呼んでいたら……」など19のケースを紹介。第2部「愛されおじさん」では「見返りを求めずに応援してくれる先輩」「飲食店で挨拶や感謝の気持ちを伝えられるご機嫌なおじさん」「体臭や口臭に気を配る11歳年上の夫」など11のケースを取り上げる。2部の間には「最近の若者は何を考えてるのか？ ──Z世代の空気」と題したパートも収録される。

著者の佐伯ポインティは1993年生まれ、東京都出身のマルチタレント。早稲田大学文化構想学部卒業後、株式会社コルクに漫画編集者として入社し、2017年に独立。猥談系YouTuberとして活動を開始し、2018年には日本初の完全会員制「猥談バー」をオープンした（現在は閉店）。2024年7月からはポッドキャスト「佐伯ポインティの生き放題ラジオ！」を配信中で、著書に『おいでよポインティの相談天国』（祥伝社）がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）