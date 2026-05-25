Da-iCEの花村想太が、ソロ名義 SOTA HANAMURAとしてリリースするプレデビューアルバム『ASCEEENSION』よりBlu-ray Disc収録のドキュメンタリーのダイジェスト映像を公開した。

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今回Da-iCE公式YouTubeチャンネルで公開された映像では、楽曲制作に懸ける想いやソロ活動へ向けた決意を語る貴重なインタビューをはじめ、MV撮影の裏側など、本編の一端を垣間見ることができる。

6月3日に発売となる同アルバムには、ボーナストラックを含めた全13曲を収録。2月6日に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、eillが作詞曲、編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲を手掛けた「イエナイ」など、数々のアーティストによる楽曲も収録されている。

さらに、本日TikTokにてアルバム収録曲全曲の一部音源が公開となった。それぞれ一部音源ながらも、楽曲ごとの個性や世界観を感じられる内容となっている。

また、『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』（FM802）にて、花村想太がDJを務めるレギュラーコーナー『Back to the Block』では、5月27日23時放送回にて、同アルバムのリード曲「Lose」のフル尺が、先行オンエアされる予定だ。

加えて、ソロ名義 SOTA HANAMURAとして、今年6月11日の東京 Kanadevia Hall公演を皮切りに初のライブツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』を全国4都市のホールで開催。さらに、ツアーファイナルには『SOTA HANAMURA Tour 2026 -Special Edition-』として日本武道館にてライブを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）