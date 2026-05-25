「もちもちあざらしクレープ〜黒ごま＆マンゴー〜」（税込 1290円）

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　「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、5月29日（金）〜7月1日（水）の期間、海の生き物たちをイメージした期間限定フェア「SEA ANIMALS」を、全国の店舗で開催する。

【写真】せいうちやラッコもかわいい！　展開メニュー一覧

■ひんやりスイーツ＆ドリンク

　今回開催される「SEA ANIMALS」は、昨年大好評だった「もちもちあざらしクレープ」をはじめ、せいうちやラッコ、ペンギンをイメージした、ひんやりかわいらしいスイーツ＆ドリンクを展開する期間限定のフェア。

　アップデートして再登場する「もちもちあざらしクレープ〜黒ごま＆マンゴー〜」は、黒ごまのコクとマンゴーの爽やかな甘みが重なり合う濃厚なジェラートに、求肥をふんわりとかぶせ、つぶらな瞳を加えた、見た目も楽しめるクレープに仕上げている。

　また、チョコレートでできた愛らしいせいうちのフェイスをトッピングした「ひんやりせいうちクレープ〜チョコバナナ＆ティラミス〜」が登場。チョコバナナの濃厚な味わいと、コーヒーのほろ苦さ＆ナッツの食感が堪能できる一品となっている。

　さらに、黒ごまのジェラートに愛らしいラッコの顔を再現した「ぷかぷかラッコジェラート〜黒ごま〜」が用意されるほか、爽やかなラムネソーダにミルクジェラートとペンギンのモナカをのせた「ペンギンのぷるぷるソーダフロート」も提供される。