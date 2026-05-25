昨年大好評の「あざらしクレープ」が再登場！ ジェラピケカフェ“海の生き物フェア”開催
「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、5月29日（金）〜7月1日（水）の期間、海の生き物たちをイメージした期間限定フェア「SEA ANIMALS」を、全国の店舗で開催する。
【写真】せいうちやラッコもかわいい！ 展開メニュー一覧
■ひんやりスイーツ＆ドリンク
今回開催される「SEA ANIMALS」は、昨年大好評だった「もちもちあざらしクレープ」をはじめ、せいうちやラッコ、ペンギンをイメージした、ひんやりかわいらしいスイーツ＆ドリンクを展開する期間限定のフェア。
アップデートして再登場する「もちもちあざらしクレープ〜黒ごま＆マンゴー〜」は、黒ごまのコクとマンゴーの爽やかな甘みが重なり合う濃厚なジェラートに、求肥をふんわりとかぶせ、つぶらな瞳を加えた、見た目も楽しめるクレープに仕上げている。
また、チョコレートでできた愛らしいせいうちのフェイスをトッピングした「ひんやりせいうちクレープ〜チョコバナナ＆ティラミス〜」が登場。チョコバナナの濃厚な味わいと、コーヒーのほろ苦さ＆ナッツの食感が堪能できる一品となっている。
さらに、黒ごまのジェラートに愛らしいラッコの顔を再現した「ぷかぷかラッコジェラート〜黒ごま〜」が用意されるほか、爽やかなラムネソーダにミルクジェラートとペンギンのモナカをのせた「ペンギンのぷるぷるソーダフロート」も提供される。
【写真】せいうちやラッコもかわいい！ 展開メニュー一覧
■ひんやりスイーツ＆ドリンク
今回開催される「SEA ANIMALS」は、昨年大好評だった「もちもちあざらしクレープ」をはじめ、せいうちやラッコ、ペンギンをイメージした、ひんやりかわいらしいスイーツ＆ドリンクを展開する期間限定のフェア。
また、チョコレートでできた愛らしいせいうちのフェイスをトッピングした「ひんやりせいうちクレープ〜チョコバナナ＆ティラミス〜」が登場。チョコバナナの濃厚な味わいと、コーヒーのほろ苦さ＆ナッツの食感が堪能できる一品となっている。
さらに、黒ごまのジェラートに愛らしいラッコの顔を再現した「ぷかぷかラッコジェラート〜黒ごま〜」が用意されるほか、爽やかなラムネソーダにミルクジェラートとペンギンのモナカをのせた「ペンギンのぷるぷるソーダフロート」も提供される。