前橋市役所

前橋市は、社会保障関係費の増加などで、市の貯金にあたる財政調整基金が２０２９年度末になくなる見通しを示しました。

財政調整基金は、年度によって生じる財源の不均衡を調整するため、余裕がある年度に積み立てておくもので、自治体の貯金のことです。

前橋市は今年度末の財政調整基金の残高について、約８６億７千万円と見込んでいます。

今後、社会保障関係費の増加や中心市街地の再開発事業、国民スポーツ大会の開催などで取り崩しが進み、現状のままでは２７年度末は４６億５千万円、２８年度末は１６億３千万円、２９年度末にはゼロになる見通しです。

２５日の定例会見で、小川市長は見通しの公表について「大きなプロジェクトが同じ時期に重なっているため持続可能な政策を続けていく上では市民の皆さんにしっかりスケジュールを伝える必要もある」と話しました。

その上で、「これからの予算の組み方や事業のあり方については、タウンミーティングなどを通して市民の皆さんと一緒に考えていきたい」と語りました。

市では、今後の市政運営について重点を置く施策を見極め、予算編成を工夫することで無理のない支出と安定した財源の確保に努めるとし、中期財政収支の見通しについては今後も公表する方針だということです。