２４日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演した、モデルでタレントの吉川ひなの（４６）が話題になっている。

７年ぶりにテレビ復帰した理由を番組内で語った吉川。インスタグラムで「きゃーん！みんなオンエアを見てくれて、たくさんのメッセージをありがとう 久しぶりの番組収録は、緊張するかと思いきや、感動した スタッフの方たちが沖縄まで来てくれて、子どもたちにもインタビューをしてくれたり、わたしのデビュー当時からをＶＴＲにまとめてくれて、自分の人生を振り返って、それをみんなにもシェアできるなんて幸せだなぁって」と書き始めた。

ワンピース姿での写真を添え、「ただ唯一緊張したことといえば、空白を経て、すっかりオバサンになってからのテレビ出演笑笑 老けたよね、そうだよね（この写真は綺麗にしてくれているけれど）」と続けた。

「でもね、ハワイから沖縄へ来る前の数年間は、自分ごとだけれども、本当に辛くて辛くて、激痩せもしちゃって、いまよりもーーーーっとやばかった その頃の自分の写真はいまだにちゃんと見れないの だからこれでもね、そのときに比べたら体重も戻ってきたし、ずーーーっとよくなった これからもっと、運動したり、美容も頑張ったりして、かわいいおばあちゃんを目指していくので、みんなぜひ、手伝ってくださーーーい ここから残りの人生は、年齢に囚われることなく、楽しく、ハッピーに、そして自分らしく生きていけたらいいなっ みんなで幸せになろうーーっ 愛を込めて、ひなのより」とつづった。

この投稿にファンからは「感動で胸いっぱいで号泣 ひなのさんが笑顔で幸せって言えることが本当に嬉しい」「めっちゃキレイだったよー かわいすぎた 温かい時間だった」「ひなのさん美しかったです！異次元の美しさでした！内面も！」「家族への愛の循環が伝わりました」「ありのままのひなのさんの美しさと愛が溢れてて、本当に素敵でした」などの声があがっている。