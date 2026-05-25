日置市の住宅街で今月、サルの目撃情報が相次いでいます。猫を襲ったり人に向かってきたりするケースもあり、住民が警戒を続けています。

大きなサルが、住宅の縁側で人目を気にせず、毛づくろいをしています。夜には、住宅の屋根にのぼり、座っている姿も見えます。

日置市によりますと、サルが確認されたのは、日置市の吹上町永吉と日吉町吉利で、住宅や田畑が広がる地域です。近くには学校や保育園もあります。

目撃されているのはいずれも同じ個体とみられる

今月9日からきょう25日までに、サルの目撃情報が市にあわせて26件寄せられているということです。

目撃されているのは、オスで、いずれも同じ個体とみられます。周辺の住民によりますと、サルは人や車も怖がらず、人を追いかけたり、家に人が逃げると玄関のドアをたたいたりするということです。

（近くの住民）「今まで襲ってくる（サルは）いなかった。怖い」

近くの小学校では教職員が子どもたちの登下校に付き添う様子も

近くの小学校では25日、教職員が子どもたちの登下校に付き添っていました。教員や住民が棒などを持ち、物々しい雰囲気となっていました。

（近くの住民）「サルに気をつけながら、子どもたちが安全に登校できるように、見守りながらスクールガードをしたい」

日置市によりますと、今のところけが人の情報はなく、見回りを強化するとともに、市のホームページ・SNSで注意を呼びかけています。

サルと遭遇した場合の注意点。自治体への連絡も

サルは今年2月、鹿児島市の中心部でも相次いで目撃されました。街でサルと遭遇した場合の注意点をまとめました。サルと遭遇した場合の注意点です。

【目を合わせない】

目線を合わせると威嚇されたと思い襲ってくる可能性があります。

【刺激を与えない】

大声を出したり追いかけたりせず落ち着いて速やかに離れましょう。

【エサを与えない】

人に慣れたり家に侵入するなど地域全体に被害が出る可能性があります。

サルを見つけた場合はお住まいの自治体に速やかに連絡してください。

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