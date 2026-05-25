本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



5/25（月）



EUR/USD

1.1550（7.60億ユーロ）

1.1600（11億ユーロ）

1.1635（14億ユーロ）

1.1645（7.67億ユーロ）

1.1650（8.51億ユーロ）

1.1700（9.24億ユーロ）

1.1715（6.42億ユーロ）

1.1720（5.22億ユーロ）

1.1725（6.62億ユーロ）

1.1750（9.84億ユーロ）



USD/JPY

156.73（6.00億ドル）

158.50（5.17億ドル）

159.21（5.51億ドル）

160.70（7.63億ドル）

161.00（6.11億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1600と1.1635に大規模な行使期限設定が観測される。下方には1.1550、上方には1.1645、1.1650をはじめとして1.1700-1.1750まで散発的に中規模設定が観測されている。英米市場が休場となるなかで、値動きの抑制要因となりそうだ。



ドル円は159.21に中規模設定がある。下方には158.50と156.73に、上方には160.70と161.00にそれぞれ中規模設定が観測されている。159円台前半から158円台半ばにかけてのレンジ取引が想定される。

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