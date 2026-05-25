タレント上沼恵美子（71）が、24日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演し、旅行での恐怖体験を語った。

番組では、芸能ニュースをピックアップ。ネットフリックスのドラマ「九条の大罪」がヒット中の俳優・柳楽優弥が、10代のころにお化けについて聞かれ、「僕、見えるんですよ」と話したエピソードが紹介された。

すると、上沼は「私は見えないけど、気配は見えるのよ。ちゃんと形はないよ？気配は見える」と明かし、驚かせた。

家族旅行に行った時の恐怖体験だという。「姉が一番知ってますよね。姉と母と私。自分で言うのもなんだけど、この人は助けてくれそうやなって人に憑依（ひょうい）する。お姉ちゃんはお金ない、お母ちゃんはケチ…この人やってぎゅっと入るのや」。家族をいじりつつの説明で、笑わせた。

「楽しそうに遊びに行っていた時、ずっと付いてきた。付いてきたというか、1人増えていたのよ。8人くらいで行ったんだけど、ホテルに着いたら、エキストラベッドを出してきはるんで、向こうが」

8人で予約し、ホテルに着いたが、従業員からはなぜか、9人目のベッドを用意されたという。「“9人でいらっしゃるので”って言うから、“いやいや、8人で予約したし、8人ですやん。ちゃんとベッドありますよ？”って言ったら、“エキストラベッド、そこに入れていますから”って、もの凄いしつこい」。再度尋ねると、従業員は驚くべきことを口にしたという。「“どういうことですか？”って言ったら、9人や言うねん。ホテルの人が見たら、もう1人見えるっていうわけ」。スタジオからは、「こわっ…」とつぶやきが漏れた。

上沼には、その前から予感があったという。「そこで私は、はっと思い当たった。遊園地に行って、そこのホテルに入ったんだけど、遊園地から付いてきていたというのは、ちょっと分かっていたの」。遊園地から“もう1人”を連れてホテルに行ってしまい、従業員には1人増えたように見えた…というのが、上沼の推測だった。

「まさかと思ったけど、ホテルの人には見えたんですよね」。さらに「夜中に凄いことが起こるんですが、それは私のYouTubeで…」と、まさかのおあずけ。スタジオには笑いが起きていた。