歌手の島谷ひとみ（45）が24日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、下積み時代からの「唯一の親友」の存在を明かした。

高校生だった1997年に「第1回 THE JAPAN AUDITION」の歌手部門で合格して歌手への第一歩を踏み出した。「女子寮みたいなのを借りてくれて、春休みとか出席日数を合わせながら（東京と広島を）行ったり来たりして。高校卒業して本格的に上京っていう」とデビューまでの日々を回顧。

「私の4カ月前に同じように上京してきたのが国仲涼子で」と女優の国仲涼子とは同じ寮で出会ったという。「そこからずっと仲良し。唯一の親友」と明かし、共演の「ハナコ」岡部大と柏木由紀を驚かせた。

寮では島谷と国仲が年長で「一番寮に残ってて。みんなデビュー決まって売れていくと寮を卒業していくんですよ。ヤバい、成人しちゃった、私たちって」と当時の焦燥感を回顧。「“お前たちいつまでそこにいるんだ”みたいな雰囲気もありながら、泣きながら。どうなるか分からない不安の中、彼女は朝ドラが決まり、私は演歌歌手としてデビューが決まって」と振り返った。

島谷は1999年に「大阪の女」で演歌歌手デビュー。その後ポップスに転向し、2002年には「亜麻色の髪の乙女」をカバーして大ブレークを果たした。